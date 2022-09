Con mucha razón, los albañiles son los maestros de la construcción, capaces de levantar y crear cosas que, a primera impresión pensamos imposible, como sucedió en México donde fueron grabados levantando un techo sin ningún tipo de soporte, prácticamente venciendo a la mismísima gravedad, razón por la cual no tardaron nada para hacerse tendencia en redes sociales como TikTok, con millones de comentarios de usuarios atónitos, pero también con duras críticas.

¿Una técnica segura?

El clip fue compartido desde la cuenta de Inmuebles QN (@inmueblesqn) en la cual vemos a los maestros de obra habiendo levantado los pilares de la construcción, las vigas que atraviesan los techos, pero, por increíble que parezca están uniendo los ladrillos uno con otros casi flotando, contando para ello solo la presión que ejerce cada uno de estos además del cemento que aún está fresco y muy lejos de secar.

Sin embargo, el locutor del video lo explica de esta manera: “¿ya conocían el sistema viga de acero, bóveda de cuña? Vean cómo parece que vamos desafiando la gravedad ¿por qué? Vean cómo le ponen solo mezcla al ladrillo y cómo se queda totalmente apoyado y volando en el aire, no hay nada que lo soporte. Simplemente se queda pegado como si fuera magia”.

Y, efectivamente, lo que el video nos muestra es eso, a los albañiles colocando ladrillos en el aire, tan solo sujetados con el cemento fresco, en ningún momento se cae alguno de estos, ni tampoco notamos algún tipo de desplazamiento de este material.

Reciben duras críticas

El video viene acumulando poco más de 1.5 millones de reproducciones y si bien muchos de los comentarios han hecho bromas al respecto, otros han sido un poco más críticos con este método de construcción ¿por qué?

Pues, mientras unos aseguran que se trata de una técnica “muy antigua”, otros más aseguran que la misma ha sido prohibida, precisamente, porque podría desprenderse en caso ocurriera un sismo.

“La construcción está igual que yo, nadie me soporta”, “creo que tú eres el único que no la conocía. Eso es muy antiguo”, “es aferrarse a un sistema obsoleto y, sobre todo, no es correcto que lo hagan en zonas sísmicas”, “se supone que está prohibida la construcción de esos techos, por el tema de los desprendimientos de tabiques con el tiempo o por temblores”, “eso no dura, bro, para mí que te graduaste en clases online”.