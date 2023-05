Pura creatividad. Unos albañiles de México están dando la hora en TikTok debido a que dejaron de trabajar en una obra para recrear una fiesta de 15 años. Sí, tal y como acabas de leer. Carlos E. Salazar (@carlosesalazar0), un amigo de los hombres, se encargó de subir un video viral de aquel momento en dicha plataforma.

En la grabación se puede apreciar que tres trabajadores en total se las ingeniaron para que el área donde laboran sea lo más parecido a un local donde se suele realizar la fiesta de XV años. Tras ello, uno de los obreros fingió ser una quinceañera.

Aquel hombre se colocó una bolsa de plástico de color blanca en la cabeza para que sirviera de velo y usó las bolsas de cemento como vestido. Tras estar caracterizado correctamente, se subió a unos ladrillos que estaban acomodados de tal manera que cumplieran la función de la clásica escalera por donde la quinceañera suele bajar para presentarse ante sus invitados.

Mira aquí el video viral

Bailó con su chambelán

Uno de sus compañeros agarró su mano izquierda para ayudarlo a descender y luego llevarlo hacia otro albañil que lo esperaba con una rosa, pues estaba actuando como el chambelán. Poco antes de que finalice el video viral se puede apreciar cómo estos trabajadores bailaron.

Carlos, a la hora de editar el clip, puso de fondo la canción ‘Tiempo de vals’ de Chayanne. Pero eso no es todo, pues también colocó un texto que hizo referencia al patrón preguntándose por qué no avanza la obra. “La quinceañera se veía muy tímida y emocionada a la vez”, “la quinceañera se veía radiante” y “es la quinceañera más hermosa que he visto”, son algunas de las tantas reacciones que tuvieron los usuarios al ver la grabación que ya posee más de 5 millones de reproducciones.

