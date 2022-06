En muchos países alrededor del mundo, son no pocos los establecimientos que han eliminado las restricciones respecto al ingreso a animales dentro de sus locales, tal y como fue el caso de un centro comercial en Perú donde se vio a una alpaca paseando de los más tranquila al lado de su dueña, causando sensación entre los visitantes y convirtiéndose en tendencia de redes sociales como TikTok.

Un cliente inesperado

El metraje fue compartido por la usuaria Yessica Milagros donde podemos apreciar como este camélido caminaba con mucha soltura, sin ponerse nervioso por la cantidad de persona que transitaban a su alrededor, una muestra que está muy bien acostumbrado a la presencia humana.

En la descripción incrustada en la cinta podemos leer: “Como cuando te dicen que puedes traer mascotas”, describe así la escena compartida el pasado 29 de junio, la cual se cree tuvo lugar en el Jockey Plaza, ubicado en el distrito Santiago de Surco de Lima, capital peruana.

Nadie molestó a la alpaca y su dueña

La publicación viene acumulando más de 400.5 mil reproducciones y, hasta donde se sabe, el personal de seguridad del mencionado centro comercial, respetando las reglas de ser un establecimiento ‘pet friendly’, no se acercó a la mujer dueña de la alpaca, todo lo contrario, los dejaron visitar todas las tiendas que quisieron.

Asimismo, ante lo exótico y único que resultó el momento, más de uno pidió tomarse una foto con el camélido, quien en todo momento se mostró sumamente dócil como sociable.

TikTok se rinde ante alpaca

Mientras tanto, en la publicación de TikTok, los comentarios, como era de esperarse, fueron sumamente divertidos, pero otros reafirmaron las políticas en favor de las mascotas: “Es cierto, yo fui con mi ex y no me hicieron problemas”, “mañana voy con mi tortuga”, “tú crees que en las ‘Europas’ se verá esto, ja, ja, ja ¡No! Solo en mi querido Perú”, “es súper fina y delicada”, “mañana llevo a mi dinosaurio”, “toda mi vida quise una, pero jamás me dejaron porque vivimos en un departamento”.