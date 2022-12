Un grupo de muchachas en México grababan un video para la escuela, pero tenían que hacerlo en inglés; sin embargo, su poca práctica en la lengua anglosajona provocó un divertido video que no tardó nada para hacerse viral en TikTok, donde millones no pararon de reír ante estar versión moderna de “spanglish”.

Una tarea que salió mal

El hecho tuvo lugar en Hermosillo, Sonora, donde el clip nos muestra a cuatro jovencitos (3 chicas y 1 chico) portando el uniforme escolar se disponen a grabarse hablando en inglés; la dinámica inicial es presentarse cada una, mientras que en frente de ellas notamos una serie de insumos alimenticios, como si fueran a preparar algún postre.

Todo comienza cuando se presentan con el popular “my name is...” acompañado de sus nombres. Luego de esto, la muchacha al extremo izquierdo tenía encargado narrar lo que están a punto de hacer, pero su pronunciación es tan graciosa, que no solo no se entiende para nada lo que está haciendo, también es sumamente cómico, al punto que sus compañeros no pueden evitarlo y comienzan a reír alejándose de la toma.

Mira aquí el video viral

Yo en la entrevista para la VISA 🇺🇸



pic.twitter.com/8bT7o1T92G — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) December 8, 2022

El video viene acumulando más de 100 mil vistas en plataformas como Twiiter o TikTok, con los usuarios que no paran de reír ante la falta de experiencia para manejar el inglés de las muchachas: “qué tiempos, hacer trabajos en equipo”, “yo padezco de discapacidad auditiva, sería tan amable de decirme lo del video, por favor”, “usen la simpatía, empatía y espontaneidad para llegar al green card. Lo digo en serio”, “por esto aprendí a editar”.