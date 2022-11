En redes sociales, específicamente en la plataforma de TikTok, se viralizó una pareja de Chihuahua, México, por su peculiar forma de bailar al ritmo de “No se va” del Grupo Frontera. Si bien es cierto, la agrupación Morat fueron los pioneros en lanzar el tema, la banda mexicana, con la nueva versión, lograron aparecer en la lista de Billboard gracias a las pequeñas modificaciones que hicieron.

Nadie se resiste a la fiebre de “No se va” y la música del Grupo Frontera se escucha en YouTube, en las calles y hasta en los colegios. Esto se puede comprobar gracias al registro de la ‘Miss Tania’, quien grabó a sus alumnos en una singular situación.

Según se aprecia en el material audiovisual, la docente de primaria puso “No se va” para que sus estudiantes se relajen y logren acabar con la asignatura designada, pero nunca imaginó que los menores la cantarían con un sentimiento único.

Tras ver que el tiempo se agotaba, la docente aprovechó el coro para “meter presión” de una forma sutil, pero al mismo tiempo muy directa. “Tu recuerdo no se va, no se va, no se van... a ir al recreo. ¡Acaben!”, dijo.

Mira aquí el video viral

@taniasrdz Permanecieron 🤡 y no empiecen que esos gritos son de llanto y trauma jajajajaja ♬ sonido original - La Miss Tania 👁️👁️

Ante ello, los alumnos entraron en pánico y empezaron a escribir más rápido. El video rápidamente se viralizó en TikTok y desde el viernes 4 de noviembre, el clip cuenta con 2.2 millones de reproducciones 124 mil ‘me gusta’.

Usuarios llenaron de elogios a la maestra, quien reside en la ciudad de Monterrey, por ser original y muy tierna con sus alumnos. La escena tuvo lugar en México y es tendencia en Internet.

La historia de ‘Don Elmer’

La canción “No se va” del Grupo Frontera se volvió viral y mucho tuvo que ver ‘Don Elmer’, quien alcanzó la fama gracias a sus peculiares pasos de baile. En Mag te traemos su historia.

Síguenos en nuestras redes sociales: