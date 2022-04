Un grupo de jóvenes de México ha confesado tener un gran cariño a su maestra, por lo que decidieron organizarse para celebrar su cumpleaños, pero se llevaron una gran sorpresa cuando se dieron por enterados que se equivocaron de fecha para festejarlo, hecho que quedó inmortalizado en TikTok, red social que en la cual se hizo tendencia, generando miles de comentarios.

Una maestra muy querida

Los jóvenes, oriundos de Sinaloa, confesaron que la docente era muy dedicada a ayudar a sus alumnos, razón por la cual se ganó su aprecio y admiración, siendo esta la razón para agasajarla, aunque las cosas no salieron como esperaron.

La publicación fue hecha desde la cuenta del usuario @joselopez768 el pasado 5 de abril, en la cual cuenta todo lo que les sucedió. La leyenda dentro del video dice lo siguiente:

Una celebración que salió ml

“Nos organizamos para festejarle a nuestra maestra su cumple; le decoramos y le compramos pastelitos, je, je, je, y esto pasó”, de inmediato, vemos a una joven portando un pastel mientras entona el reconocido tema “Las Mañanitas”.

Muestran una foto de todos en el aula: “Una foto con ella. A huevo”, pero luego se enteraron que dicha fecha no era el día del onomástico de la educadora. De inmediato, el video ha acumulado más de 6.8 millones de reproducciones con miles de comentarios que le gastan bromas a los estudiantes: “Festejaron el feliz no cumpleaños”, “al final dijo, ‘mi cumpleaños no es ahora’”, “parece que solo lo hicieron para no tener clases”.

La historia de lo sucedido

En videos de actualización, el usuario revela qué es lo que sucedió. Sucede que ellos le preguntaron la fecha de cumpleaños a la maestra y esta afirmó el 5 de abril y, a pesar de reconocer que ella es muy bromista, se tomaron en serio esta confirmación.

Tras esto, decidieron organizarse para hacerle una celebración, por lo que decidieron comprar un pastel y decorar el salón.

Llegada la fecha, los muchachos se enteran que se les tomaría una examen, por lo que decidieron llegar antes para darse a las labores de decoración; cuando tocó el turno de la clase de la maestra esta llegó, pero aún faltaba el pastel.

“Hoy no es mi cumpleaños”

Cuando llegó la torta, le cantaron “Las Mañanitas”, ella se mostró sorprendida, pero consciente de que algo no andaba bien. El usuario revela que su profesora les dijo, literalmente: “Gracias, está muy bonito, pero hoy no es mi cumpleaños”.

Todos quedaron sorprendidos y, para colmo de males, la profesora terminó tomándoles el examen programado.