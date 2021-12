En casi todo el mundo se acostumbra adornar la casa y los alrededores durante el mes de diciembre para celebrar la Navidad con la participación de todos los seres queridos y así compartir un grato momento, como el que vivió una familia entera que se convirtió en viral en las redes sociales luego de que se publicara un video de su pequeña travesura mientras engalanaban las calles.

Conscientes de que un poste de electricidad se encontraba muy cerca a su casa, decidieron decorarlo con luces navideñas, lo cual no tendría nada de particular si no fuera por la forma en la que lo hicieron. Y es que un joven integrante e esta divertida familia se trepó a lo más alto para colocar los adornos de una manera más simétrica.

Sin embargo, la señora que quedó en el piso decidió hacerlo de forma más entretenida, así que, desde su posición, cogió las luces y le dio vueltas al poste, sin darse cuenta que el joven estaba quedando amarrado en lo más alto de la construcción, causando un gracioso momento entre todos los que estaban en dicho lugar.

Lo sucedido también causó mucha gracia entre los usuarios de las diferentes plataformas digitales, en las que este material audiovisual fue compartido como Facebook, Twitter y TikTok.

Para suerte de todos, nadie quedó amarrado al poste y todo terminó como una broma familiar de cara a una de las fechas más especiales del año que suele unir más que nunca a todas aquellas personas que tienen sentimientos en común.

El video viral de un joven amarrado a un poste con luces de Navidad