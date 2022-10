En redes sociales como TikTok podemos encontrar todo tipo de metrajes que nos pueden sacar sonrisas, carcajadas, pero también asustarnos un poco más de lo esperado, tal y como sucede con el siguiente video viral el cual tiene como protagonista a una araña de coco cuyo aterrador aspecto tiene espantado a más de uno y su creador, un joven de México nos explica por qué dio forma a esta criatura.

Un hallazgo perturbador

Axel Yamil (@axelyamil_) es el creador de contenido en la plataforma china encargada de parir a esta “abominación”, pues afirma haberla encontrado mientras caminaba por la calle. El sujeto se acerca a este octópodo de enormes proporciones; su intención es tocarlo para conocer el tipo de reacción que tendrá.

El tiktoker, en más de una ocasión, nos advierte que es muy peligroso, de hecho, cuando posa un dedo sobre la araña, esta simula un movimiento brusco hacia adelante: “brinca muy feo, porque se espanta. Esta madre tiene como 250 mil años”, dice el sujeto mientras se escuchan risas de quien está grabando.

Piel de coco

Antes de volver a tocarla, asegura que solo él puede maniobrarla, consiguiendo cogerla y alzarla. La cámara se acerca y el muchacho revela que su piel está hecha de “textura de coco”. El video termina cuando se dirige a trasladarla hacia su casa.

Axel ha publicado un par de videos más de la araña en diversas situaciones, todas en tono humorístico, uno de estos trata del arácnido quien ha invadido su casa, aterrorizando al tiktoker como a sus perros.

Usuarios aterrados con araña de coco

El metraje original ha alcanzado unas sorprendentes 64.7 millones de reproducciones en TikTok, con miles de usuarios que no paran de reír ante este impresionante “hallazgo”: “se me salió el alma”, “no manches, me asuste, ja, ja, ja, vaya a fumigar la casa”, “casi me da un infarto cuando la tocó y se movió”, “oigan, desde que lo vi pensé que era real, pero vi que era un coco y se me pasó”, “aunque sabía que era falso, me asusté cuando se movió”.