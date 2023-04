En las redes sociales se ha vuelto muy común ver contenido sobre las costumbres y el estilo de vida de países de ‘primer mundo’. Pero los que terminan volviéndose viral son las experiencias de aquellas personas que dejaron sus tierras para radicar afuera.

Entre los cientos de videos que circulan en TikTok hay uno que ha acaparado la atención de millones de usuarios por el testimonio de un argentino llamado Santiago, quien trabaja como lavaplatos en Australia.

En un video de duración de 48 segundos, el creador de contenido despejó una de las mayores dudas que tienen sus seguidores: ¿cuánto se gana al día lavando platos en dicho país?

Santiago reveló que le pagan 27.5 dólares australianos, que equivale a unos 18.20 dólares americanos. Pero el salario es mucho mejor cuando le toca trabajar feriado, como hace poco experimentó.

“Ayer que era feriado me pagaban el doble, es decir, 55 dólares australianos (US$ 36.40). Es decir, en un día de trabajo de 7 horas, me hice nada más y nada menos que 385 dólares australianos (US$ 254.78)”, añadió.

Mira el video viral

Feriados

En ese sentido, el tiktoker espera con ansias los feriados porque, además del pago doble, es tranquilo el día. Es más, hasta lo pueden mandar a buscar hielo en un cubito.

“En este trabajo esto haciendo un aproximado de 40 horas semanales, lo que me da unos 1100 dólares australianos (728 dólares americanos) antes de impuestos, que quedaría en algo como 950 dólares (US$ 628)”, finalizó.