En un contexto en donde el costo de la vivienda se ha vuelto un desafío cada vez mayor, viene llamando la atención el testimonio de un joven latino que reveló lo que se debe hacer para vivir en España y en cualquier parte de Europa sin pagar alquiler.

El argentino Sasha Crivelli, conocido en TikTok como @sasha.viaja, asegura que su afirmación es verídica y bien conocida por muchas personas desde hace bastante tiempo.

“No es ninguna mentira. Realmente hay una forma de vivir gratis, que en realidad no es gratis, pero que no tienes que pagar. Y no es metiéndose de okupa en algún sitio”, comienza diciendo el usuario, cuyo video acumula más de 180 mil reproducciones.

Así, pasa a explicar que la forma de vivir sin pagar vivienda es trabajando como voluntario en algún lugar en el que se ofrezca alojamiento.

“Es una solución totalmente digna, lo único que tienes que ser una persona media bohemia y te tiene que gustar el tema de viajar y convivir con otras personas”, señala.

“No sabes dónde vas a vivir ni qué vas a tener que hacer entonces. Lo que normalmente sucede es que a cambio de cuidar una mascota, construir, mantener una vivienda, una granja o hacer alguna actividad, estas personas te dan una habitación y normalmente también te dan la comida”, añade.

Según el joven radicado en España, esta práctica es bastante normal en Europa y muchas personas la llevan a cabo para ahorrarse el costo de pagar alquiler.

“Hay muchas páginas que tienen publicado estas cosas. Es una muy buena herramienta si eres una persona bohemia, te gusta viajar y no tienes problema para compartir piso”, agrega.

El clip generó una gran cantidad de reacciones, sobre todo asombro e interés entre algunos usuarios que le pidieron al tiktoker compartir más detalles sobre su relato.

