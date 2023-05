Son muchas las personas que dejan sus países de origen buscando tener un mejor futuro. Algunos comparten su experiencia en las redes sociales, dando detalles sobre lo que se necesita para emigrar y cuánto cuesta lograrlo.

Este es el caso del usuario Agustín Colabo, de Argentina, quien reveló cuántos dólares necesitó para viajar y mantenerse en Noruega.

“Necesitas 700 dólares para pagar la Visa siendo argentino”, aseguró el joven. Acto seguido, habló sobre el costo del vuelo: “A mí me salió 1.200 dólares”, dejando en claro que eran precios por separado.

Por otra parte, Agustín dio a conocer la cifra que se llevó al país nórdico para poder subsistir: “yo me traje unos 3800 dólares”, contó, dato que sorprendió a la mayoría pues consideraron que se trata de un monto demasiado alto.

“Es un monto razonable”

El argentino hizo saber que no quería “ostentar plata porque no es la idea de su cuenta”. Al mismo tiempo, aclaró: “creo que es un monto bastante razonable. Estamos hablando de que me estoy yendo a un país del primer mundo. Creo que cualquier argentino que se lo proponga puede juntar esa plata en un año o menos”.

Finalmente, comentó que nada de lo que consiguió fue por ayuda de sus padres, sino que fue por mérito propio. Asimismo, que ninguno de ellos tuvo injerencia alguna en sus decisiones.

¿Por qué hay inflación en Argentina?

Argentina tiene casi cinco veces más inflación que el país más grande de la región, Brasil (11,1%) y más de ocho veces la de la segunda economía, México (6,2%), señala la BBC.

Tener costos que aumentan 1% cada semana en promedio pulveriza los ingresos de los argentinos, y es uno de los principales motivos por los que se ha disparado la pobreza, que hoy alcanza a entre el 42% y la mitad de la población.

Los economistas ortodoxos aseguran que la razón de fondo es sencilla: el país gasta más de lo que debería. No se trata de que Argentina no tenga dinero, sino que la recaudación no alcanza para mantener el gasto público y los gobiernos han apelado al endeudamiento y la emisión monetaria para financiarse.

El primero dificulta las posibilidades del país de acceder a créditos a tasas similares a lo que pagan sus vecinos. Esto hace que se dependa cada vez más de la emisión monetaria, es decir, la impresión de billetes.

Esta emisión es la que genera la inflación.