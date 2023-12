Nicolás, un argentino que reside en Alemania en busca de nuevas oportunidades, compartió una experiencia en la que fue detenido en la calle. El joven, quien utiliza sus redes sociales para compartir su día a día, publicó un video de TikTok en donde comparte detalles del mencionado incidente.

En el video, el usuario identificado como @nicorodriguez_ph relató que, al encontrarse encapuchado durante una grabación, los oficiales se le acercaron y le pidieron su identificación.

Aunque inicialmente no la tenía consigo, por suerte llevaba el pasaporte. La interacción se llevó a cabo en inglés, ya que su dominio del alemán no era muy fluido.

Al cuestionar a los agentes sobre la razón de su detención, el tiktoker descubrió que la medida no estaba dirigida específicamente hacia él, sino que se debía a que llevaba una mochila y, según la explicación policial, había personas en la zona que intentaban realizar actividades ilícitas.

“Les dije: ‘¿Puedo preguntarles por qué me pararon a mí? Yo ya sabía que era por la potación de rostro. La respuesta de la policía fue simple. Me dijeron que no es porque sea yo en particular, es que me vieron con mochila y hay algunas personas por la zona que quieren hacer las cosas mal”, recordó.

Los oficiales pensaron que Nicolás quería robarle las pertenencias a las personas que estaban en el mercado. Tras revisar su bolso y comprobar que todo estaba bien, lo dejaron ir.

El testimonio del argentino se viralizó con más de medio millón de reproducciones y, como era de esperarse, generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios.

“No estás en la Argentina, si vas a otro país tienes que aceptar sus leyes y costumbres”; “¿Cuál es el problema de que te paren?”; “Acá en México en teoría, puede considerarse discriminación, no pueden pedirte identificación los policías y menos revisar tus cosas”; “yo creo que te pararon por control nada más”; “te entiendo a mi me paran a veces pero solo cuando tengo mi barba larga, piensan que soy árabe”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Por qué es conocido Alemania?

Alemania destaca como líder económico en Europa, siendo conocida por su sólida base industrial y excelencia en sectores como la automoción y la tecnología. La etiqueta “Made in Germany” refleja su reputación por la producción de productos de alta calidad.

A nivel político, Alemania desempeña un papel clave en la Unión Europea y la arena internacional. La reunificación alemana en 1990 marcó un hito histórico, simbolizando el regreso de una Alemania unificada como actor relevante en la geopolítica mundial.

Culturalmente, Alemania ha dejado una huella significativa en la música, la filosofía y las artes. Figuras como Beethoven y Goethe han influido en el desarrollo cultural global. La sociedad alemana, reconocida por valores como la educación y la puntualidad, ha contribuido a que Alemania sea reconocida no solo por su poder económico y político, sino también por su rica herencia cultural.

Te recomiendo ver este video

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)