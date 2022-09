Hay historias que en un dos por tres se vuelven virales en las redes sociales. Bueno, nosotros te decimos que la de esta nota es una de ellas. Y es que trata de un gato que, por casualidad, quedó encerrado en una parte inesperada del baño de una casa ubicada en Madrid (España) luego que unos albañiles arreglaran dicha habitación.

Quien dio a conocer todo lo que pasó fue la propietaria del pequeño felino llamada Ana (según la web de El HuffPost) a través de su cuenta de Twitter (@patatilla). Ella se vistió de ‘heroína’ porque acabó liberando al animal luego de una travesura que él mismo hizo.

Resulta que el gato de esta historia había ingresado a un agujero que estaba en la parte baja de la bañera. Como los albañiles no se dieron cuenta de ello, taparon dicho orificio, dejando, sin querer, encerrado al minino.

“Siempre suelo llamarlo por las noches y él me responde. A la una de la mañana, he empezado a abrir todas las puertas y a mirar en todos lugares de la casa porque no sabía desde donde maullaba. Mi perro también estaba como loco buscándole”, sostuvo Ana en diálogo con la citada fuente.

son las 2 de la mañana y yo m meto en la cama después d haber reventado el baño q han estado todo el día arreglando los obreros,

pORQUE SE HABÍAN DEJADO A MI GATO DENTRO pic.twitter.com/yVMBQpaaP8 — ᶜᵘᶜʰᵘ𓆏 (@patatiIla) September 23, 2022

Eventualmente, ella pensó que su pequeño felino podía estar encerrado en el hueco que taparon los albañiles y no se equivocó. “Tuve que llamar a mi padre y tirar la pared abajo, recién arreglada, para sacar al gato, que encima luego quiso volver a meterse dentro”, recalcó. Recién a las dos de la mañana, según una publicación suya en Twitter, fue a su cama para descansar, pues sabía que su amigo estaba sano y salvo. Lo sucedido dio la vuelta al mundo.

y encima siendo así el bordado de mi mono.. mira una simulación q te cagas esta pic.twitter.com/CioTC3Cex0 — ᶜᵘᶜʰᵘ𓆏 (@patatiIla) September 23, 2022

