Una madre de familia llamada Katie, que aparentemente es de Estados Unidos, ha dado que hablar en varias redes sociales por revelar una situación. Resulta que la gente asume que su bebé Luna de 18 meses de edad tiene 3 años por su tamaño.

Todo lo informó en un video compartido en su cuenta de TikTok (@katieandbabyluna). En dicho clip se le puede apreciar a la progenitora cargando a la menor. Las dos aparecen mirando a la cámara mientras un texto está arriba de ellas.

“Tu pequeña es tan grande para su edad que parece que tiene 3 años”, se lee. Eso viene a ser lo que la gente le suele decir a la madre. Es por esa razón que ella, en la descripción de su publicación, recalcó que Luna tiene 18 meses de edad y que es una niña alta.

“No tiene nada de malo. No estoy segura de lo que la gente piensa”, agregó. “¡Ella no se encogerá! Cada niño es diferente”, aseveró. En una nota realizada por The Sun, se informó que muchas personas no tardaron en apoyar a Katie por la situación que pasa.

“¡Ella es absolutamente perfecta en todos los sentidos!”, “no hay nada malo con una niña alta. Mi hijo solo tiene 20 meses y es más alto que algunos niños de 3 años también”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden encontrar en la publicación.

