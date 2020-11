En Inglaterra se llevó a cabo un dramático y conmovedor rescate. Por más de 12 horas, integrantes del equipo de Bomberos y Rescate de Sussex Occidental (WSFRS) batallaron para salvar la vida de un perrito raza Jack Russell que había quedado atrapado en una madriguera. Sorprendente el can fue rescatado y también un zorro, que quedó atorado en el mismo lugar. La historia de este rescate quedó registrada en un video viral de Facebook .

HAZ CLIC: Las mejores noticias virales de las redes sociales están aquí

El pasado 28 de octubre, en un campo cerca de la localidad de Mid Lavant, se reportó la desaparición de una mascota. Su dueña aseguró que había buscado durante toda la tarde al perrito, pero no halló rastros de él. Por eso decidió pedir apoyo de las autoridades.

Un equipo de WSRFS llegó hasta el lugar para localizar al can. Tras encontrar una madriguera decidieron excavar luego de recibir la confirmación, que era un asentamiento de conejos y no de tejones protegidos por la ley, por parte de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

“Una vez que bajamos la cámara, lo primero que vimos no fue a Max, sino a un zorro que también estaba atascado ahí con él. Estaba entre Max y el túnel, impidiéndole la salida”, declaro Charlie Eastwell, comandante del equipo de Bomberos.

"Justo cuando nos adentramos en el túnel, Max asomó la cabeza, y con algo de ánimo que le dio su dueña, salió. Afortunadamente no tuvo heridas, estaba un poco sediento luego de haber estado atrapado ahí abajo durante más de 12 horas. Tras salvar al perro, el equipo d rescate se retiró para que el zorro pueda salir de la madriguera. El dramático rescate del perro quedó registrado en un video viral de Facebook.

MÁS SOBRE VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Toro es atacado por hombre y responde con cuernazo en nuevo viral en redes. (Twitter)