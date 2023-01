Ir al cine es todo un evento para millones de personas alrededor del mundo, una experiencia que no es la misma si no está acompañada por la popular “canchita” o “popcorn”, por ello, cuando un hombre en los Estados Unidos iba a ver una película de estreno a su cine favorito quedó sorprendido al toparse con un muchacho con una particular técnica para servir las palomitas, por lo que no tuvo mejor idea que sacar su celular para inmortalizarlo en TikTok haciéndose viral y fascinando a millones.

Nuestro protagonista se llama Jason Grosboll, el jovencito quien se ha vuelto famoso gracias al clip tomado por King of Hearts (@oanderle) quien estaba más que empilado y preparado para ver la última película de James Cameron, Avatar 2, pero antes de ingresar a la sala se antojó de unas deliciosas palomitas, mas grande fue su sorpresa cuando se topó con el carisma del muchacho que es uno de los primeros en volverse viral en este inicio del 2023.

Con mucha seguridad, batiendo y moviendo el maíz con elegancia, mezclándolo con mantequilla, girándolo en el balde para que los sabores se combinen a la perfección. Su técnica es infalible, ni una sola cae al piso y él sabe lo bueno que es.

Mira aquí el video viral

Con la canción “My Heart Will Go On” de Celine Dion como fondo para el video viral, el tiktoker se graba a sí mismo fascinado, anonadado, como enamorado con el buen servicio del gran Jason: “acabando de salir de (ver) Avatar 2 y esto pasó antes del show... se llama a sí mismo ‘el chico de las palomitas’”.

“Protejan al chico de las palomitas”

El video tiene más de 6.2 millones de vistas y miles de comentarios que han caído rendidos: “el mejor video de TikTok”, “cuando te gusta tu trabajo”, “él no es el chico de las palomitas, ese es el hombre de las palomitas”, “gracias por tus servicios chico de las palomitas”, “protejan a este hombre, él sabe la importancia de la distribución igualitaria”, “esto me hizo botar una pequeña lágrima”, “ese es el nivel de mantequilla del que estaba hablando”.

Yahoo nos cuenta que Jason Grosboll se ha dedicado a esto durante 10 años y, cuando alcanzó notoriedad en redes sociales, fue invitado al programa de Jimmy Kimmel para demostrar su talento preparando popcorn.