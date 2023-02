En los últimos años se ha hecho habitual que los comensales dejen propinas para las meseras o mozos que los atienden. Sin embargo, la suma muchas veces no es la deseada por estos trabajadores. Un ejemplo de ello se vio en Argentina y el video se hizo viral.

Maira Alexandra, una joven que trabaja como mesera en un restaurante de la Argentina, compartió la experiencia en su cuenta de TikTok (@antireflexx). De acuerdo con su relato, ella atendió el pasado 15 de febrero a un grupo de 17 personas, los cuales pidieron catorce cervezas y tres gaseosas.

El monto hacía un total de 7 mil 400 pesos argentinos (poco más de 36 dólares), de acuerdo con la mesera, que le entregó el ticket al grupo. Una persona se acercó a la caja a pagar la cuenta y le entregó a la mesera un fajo de billetes como propina.

El montó correspondía a 255 pesos argentinos, equivalente a poco más de un dólar.

“Ahí les muestro lo que me dieron… Dejaron $15 por persona. Me río porque si no me tengo que largar a llorar”, expresó la joven.

Polémica por la propina

El video se hizo viral en poco tiempo y superó las 200 mil visualizaciones. Si bien algunos usuarios criticaron al grupo por dejar la modesta suma como propina, otros incidieron en que no es obligación dar dinero por la atención que brindan mozos y meseras.

“Por el momento, la propina no es obligatoria en argentina y también tendríamos que ver tu atención”, “No entiendo por qué le tienen que dar propina”, “Encima que te dan dices que es poco, ni siquiera es su obligación”, fueron algunos de los comentarios.

