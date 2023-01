“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, es la frase estrella de la nueva canción de Shakira que habla sobre su polémica separación con el exfutbolista Gerard Piqué. Estas líneas ya se posicionaron en las redes sociales y muchos famosos no dudaron en contar sus propias experiencias en el amor.

Esta vez, le tocó a la ‘influencer’ Audrey Ochoa, quien es considerada una de la mexicanas más populares de TikTok. Según explicó la originaria de Guadalajara, ella conoció a un joven, pero, en poco tiempo, ella terminó pagando todo en la relación.

Se convirtió en ‘sugar mommy’

“Todo comenzó de manera bastante natural, ya que cuando yo lo conocí él me había pagado algunas cosas y yo me sentía con el compromiso de tener que pagarle a él”, mencionó Ochoa en un video viral que publicó desde la plataforma asiática.

Mira aquí el relato viral

En este sentido, la carismática ‘tiktoker’ aseguró que, además de comprar un carro con la excusa de aprender a manejar, pagaba la renta donde ambos vivían y los servicios básicos (agua, luz, gas y más). “Claramente me estaban viendo la cara de estúpida, pero yo no me daba cuenta. Es que le pagaba hasta las clases de inglés”, indicó Audrey.

Asimismo, el novio empezó a meter cizaña entre Audrey Ochoa y su madre, provocando acaloradas discusiones familiares: “Yo le decía, ya no puede seguir pagando, me estoy acabando mis ahorro y el hijo de la chingada me decía ‘tú mamá te está escondiendo tu dinero’”.

Audrey Ochoa bordea los 10 millones de seguidores en la plataforma de TikTok. (Imagen: audrey_8a)

Eso no fue todo, pues Audrey tuvo la idea de ponerle un negocio a su pareja que no funcionó. “Remodeló el local completo, gastó como 160 mil pesos de mi dinero, aparte de que la renta del local estaba en 17 mil pesos al mes y el departamento en el que él vivía estaba en 12 mil, más 9 mil pesos de mi departamento que estaba comprando en Guadalajara para no hacerles el cuento largo, yo al mes me gastaba 52 mil pesos sólo estar con el cucaracho”, comentó.

Ante el fracaso de las ganancias, el muchacho cambió su comportamiento y sacó los ‘pies del plato’. “Me hizo su drama y todo y al final, adivinen qué, me cuernearon. Moraleja: no mantengan a nadie”, finalizó la creador de contenido.

Síguenos en nuestras redes sociales: