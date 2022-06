Maisie Crompton es una empresaria del Reino Unido que nuevamente ha dado que hablar en las redes sociales. Esta vez porque usó su cuenta de TikTok (@maisie_crompton) para revelar las reglas que estableció para las personas que quieran visitar a su hija cuando nazca.

De acuerdo al video que difundió sobre las normas, la primera de todas es no besar a la bebé “en ningún lado”. Luego de pedir que por favor se cumpliera ello, dio a conocer la segunda, la cual tiene que ver con que ella no está de acuerdo con las visitas sin previo aviso.

Maisie Crompton, sobre esa regla, explicó que “realmente” no cree que “vaya a estar dispuesta a socializar” luego del nacimiento de su bebé. Relacionado a ese punto está la norma número tres, que es que no quiere que familiares y amigos anuncien la llegada de su pequeña, ya sea a través de las redes sociales o en persona.

Continuando con la cuarta regla, la mujer indicó que quienes visiten a su bebé tienen prohibido tomarle fotos hasta que ella o su pareja lo hagan. Pero eso no es todo, pues en la quinta norma exigió que la gente que quiera conocerla no debe estar enferma.

Lavarse las manos antes de tocar a la pequeña es indispensable para Maisie Crompton, quien aseguró que esa es la sexta regla. “Su sistema inmunológico no va a ser el mejor y probablemente hayas tocado muchas cosas”, señaló. En la norma número siete, la mujer dejó en claro que las personas no pueden preguntar cuándo ver a la bebé si es que no habían tenido interés de saber cómo le iba durante el embarazo.

Finalmente, en la octava regla, indicó que si su bebé llora cuando es cargada, la persona que la sostiene en ese momento debe entregarla a Maisie o a Charlie (su pareja). Según The Sun, muchos usuarios estuvieron de acuerdo con las normas. Solo algunos consideraron que eran un poco extremas.

