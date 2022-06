Pia Blossom es una joven de Reino Unido que constantemente informa a sus seguidores de TikTok (@piablossom_x) sobre las cosas que pasan en su vida. No hace mucho, causó gran impacto en esa red social porque contó que aún usa la cuenta de Netflix de un chico con el que salió a pesar de no hablar con él hace 4 años.

Según reveló la chica, el sujeto en cuestión se llama Liam. Con él salió en 2018. Aquel entonces, este muchacho le preguntó si había visto la popular serie ‘Stranger Things’. Ella le contestó que no porque no tenía una cuenta de Netflix.

Él se sorprendió por su respuesta y tuvo un gesto con ella. “Entonces, me hizo un perfil en su Netflix, luego inició sesión en mi teléfono y presionó permitir todos los dispositivos”, manifestó Pia. “No he visto a ese hombre desde ese día y he salido con muchos otros hombres, pero aquí estoy, el único otro perfil en 2022″, agregó.

Más adelante, contó cómo reaccionaron sus salientes al saber lo que hace. “Y obviamente, todos los chicos con los que he salido han dicho: ‘Usa mi Netflix, ¿por qué tienes el Netflix de este chico al azar?’. Estoy como: ‘Porque podrías irte. Este tipo, no he hablado con él, no se irá de todos modos’”, recalcó.

Pia Blossom también dijo que ya no tiene el número telefónico del sujeto, pero a pesar de todo, lo considera como “el hombre más constante” de su vida. “Oh, y si ves a este Liam, estoy viendo la nueva temporada de ‘Stranger Things’, ¡es realmente buena!”, manifestó al final del video, de acuerdo a The Mirror.

En los comentarios de su publicación realizada en TikTok, la joven informó que, a raíz de que el video se volvió viral, Liam se comunicó con ella. Él le contó que se creó una cuenta de dicha red social solo para saber lo que opinaba la gente.

