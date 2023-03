El pasado 17 de febrero, el empresario estadounidense de origen árabe Karim Nader Abu Naba’a, conocido como “príncipe Karim”, sufrió un accidente aéreo luego de que su helicóptero se desplomara.

El hecho se produjo en Soledad, Colombia, y aunque ninguno de los tripulantes perdió la vida, se supo que Nader terminó con varias heridas de gravedad, por lo que fue llevado a un hospital.

Mediante su cuenta de Instagram, el empresario mostró las intervenciones que le hicieron en la columna y el pie, así como su proceso de recuperación.

Posteriormente, dio a conocer que una joven de Barranquilla, identificada como Franchesca Lizardo, lo ayudó y lo atendió durante más de 24 horas, informó el medio Infobae.

Según relató el hombre, la chica estuvo al pendiente de él todo el día del accidente de manera desinteresada, pues desconocía de quien se trataba.

Un regalo que la dejó sin palabras

Fue así que, a modo de agradecimiento, decidió comprarle una lujosa camioneta y su reacción fue captada en un video que se volvió tendencia tras ser subido a las redes sociales.

“Lo más importante de este accidente es que supe quiénes son mis amigos. Ella me ayudó por 24 horas en Barranquilla y este es su primer regalo. El seguro es mucho más caro que este, goza tu carro. Te quiero mucho, buen trabajo, vienen más cosas. Voy a regalar casas, escuelas y algunas cosas más”, escribió el “príncipe”.

Demandará a la empresa que le rentó el helicóptero

Por otra parte, el empresario señaló que demandaría a la empresa que les rentó el helicóptero, pues el accidente fue debido a la falta de mantenimiento de la aeronave.

Aseguró que con el dinero obtenida regresará a la zona donde ocurrió el desplome del helicóptero para construir una escuela o un centro deportivo en agradecimiento a todas las personas que los ayudaron.

“El golpe fue duro, pero estábamos conscientes, con la fuerza de los brazos y la adrenalina salí arrastrándome, todos salimos, gracias a Dios había gente que fue a ver y me cargaron, literalmente como 15 segundos después, el helicóptero explotó”, explicó.

“Me tuvieron que llevar para New York para que me operaran la columna y el pie, pero quedé en una pieza, y no se apuren, que mis abogados están trabajando, eso fue por falta de mantenimiento seguramente, no más de 300 dólares cuando viene a ver, te lo digo yo que sé de eso, con ese dinerito de la demanda vamos a ver si hacemos una escuela o un centro deportivo”, prometió.