En el mundo de los videos virales protagonizados por los ‘lord’ y las ‘lady’, ahora tenemos a ‘Lady Élite’, una mujer de México que causó revuelo en Facebook, Twitter, TikTok y otras redes sociales por su insólita explicación para no llevar puesta una mascarilla durante su visita a un banco.

En su página de Facebook , Imagen Televisión compartió el video viral de la fémina que se negó a utilizar mascarilla (también conocida como cubrebocas, barbijo, etc.) para ingresar a una sucursal bancaria en la ciudad de León, Guanajuato, y cuando otra cliente le reclamó por rehusarse a seguir las indicaciones, grabó su insólita respuesta.

“Qué buena onda que no se lo pone, señora, ni porque se lo piden bien” , espetó la autora del video viral compartido por Imagen Televisión en Facebook , sin imaginar que su interlocutora le diría que no quería pelear con ella porque “el asunto no es contigo” .

“Sabemos que es de las élites, sabemos que esto (la pandemia del COVID-19) es una farsa y no es contigo el asunto” , dijo muy segura de sí misma la ahora conocida como ‘Lady Élite’ en Facebook , Twitter , TikTok y otras redes sociales.

México tiene hasta la fecha 191,000 casos confirmados de COVID-19 , de acuerdo a cifras oficiales. De ese total, 144,000 personas lograron recuperarse mientras que 23,377 lamentablemente perdieron la vida a causa del virus.

