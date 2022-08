Los niños nos sacan sonrisas con sus locuras, ocurrencias e inocencia que, en no pocas ocasiones, se parecen a algunos de los aspectos de la vida adulta, tal y como sucedió con dos primos de los Estados Unidos que, pese a que aún no hablan bien, realizaron lo que para muchos usuarios de TikTok es una simulación de una pelea de la WWE, con mordidas, lanzando sillas, lo cual se hizo tendencia de inmediato, sacando sonrisas a millones de internautas de esta red social.

Un enfrentamiento infantil

Aiden es uno de nuestros protagonistas, quien parece estar “amenazando” a su prima levantando una silla de color azul muy cerca de esta, parece que la va a aventar encima de ella, pero no lo hace, tan solo la deja caer al piso.

El video fue compartido el pasado 21 de agosto por la usuaria Moe Money (@mommamoe21), donde vemos Amory, vestida de amarillo, intentando dar mordiscos en la mano de Aiden, la reacción de este fue dar leves “manotazos” en su cabeza a modo de advertencia, pero su mamá le llama la atención para que no lo haga.

Más que buenos amigos

Amory no aprende y continúa con sus intentos por morderle. Ante esto, Aiden deja la pasividad, se dirige hacia donde se encuentra una silla azul la cual levanta con la aparente intención de tirarla encima de su prima, pero antes de realizar su cometido, su mamá y otros adultos en la sala le llaman la atención, por lo que tan solo deja caer este objeto, voltea y mira a su mamá con cara de “yo no fui”.

Pero, lejos de parecer tener una relación de “perros y gatos”, los bebés se llevan muy bien, de hecho, la tiktoker, madre del pequeño asegura que se llevan como “hermanos”, con imágenes que no solo demuestran que pasan mucho tiempo juntos, sino que disfrutan estar uno al lado del otro.

TikTok no para de reír

El video original del frustrado combate de al estilo WWE viene recolectando más de 2.9 millones de reproducciones, con miles de usuarios que han caído rendidos ante el encanto de Amory y Aiden: “Dijo que no quieren que use mis manos, entonces usaré una silla”, “dijo que ustedes no evitarán que me muerda, así que está a de volverse Night Night”, “Aiden dijo: ‘ya basta’”.