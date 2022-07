El productor peruano Tito Silva remeció todos los rincones de las redes sociales con su ‘parodia musical’ titulada “Mi bebito fiu fiu”, una pegajosa composición basada en la canción “Stan” de Dido. Incluso, el tema del momento se viralizó y traspasó fronteras, llegando a tener versiones en otras idiomas.

“Bebito fiu fiu” origen

Para contextualizar y seguir hablando sobre este ‘boom’, debemos precisar que “Mi bebito fiu fiu” nació luego de que el programa dominical “Panorama” revelara unos supuestos mensajes que podrían en evidencia la supuesta relación extramatrimonial entre el exmandatario, Martín Vizcarra y la política Zully Pinchi.

De acuerdo con la conversación difundida, Vizcarra mandó una fotografía y ella respondió de forma coqueta: “fiuuu, fiuuu (...) pásame los datos, por favor, que ya me va a tocar mi turno”. Eso no fue todo, pues Zully le escribió algunos tiernos piropos: “Te amo y necesito darte un abrazo. No sabes cuánto te extraño. Eres mi bebito y mi rey”.

De inmediato, el hecho causó indignación y Alberto Silva, mejor conocido como Tito Silva Music, aprovechó la situación para crear el popular tema y darle vida en conjunto con Tefi C. Sin embargo, el productor decidió retirar su famosa ‘obra de arte’ de sus redes tras sostener una conversación sobre los derechos de la canción original.

Significado de “fiu fiu” en Perú

A pesar del éxito rotundo, más de una persona desconoce el significado de “fiu fiu”. Ante eso, la Real Academia Española (RAE) explicó mediante su cuenta de Twitter que “aunque no existe una onomatopeya consolidada del silbido en español, se documenta ‘fiu’, en ocasiones con alargamiento de la ‘u’”.

#RAEconsultas Si se trata de la repetición de la onomatopeya del silbido, lo indicado sería su escritura con coma: «fiu, fiu». Asimismo, si esta onomatopeya forma parte de un enunciado, lo indicado es separarla con coma del resto. 1/2 — RAE (@RAEinforma) July 6, 2022

Para entender mejor su concepto, la Real Academia escribió el siguiente ejemplo: “Mi papá suspendió la contemplación de su café y silbó: fiu, fiuuu”. Además, la reconocida entidad aclaró que “si se trata de la repetición de la onomatopeya del silbido, lo indicado sería su escritura con coma: ‘fiu, fiu’”.

Instala la aplicación Sticker.ly mediante Google Play y iOS Store.

Vincula tu cuenta de Facebook o Google.

Ingresa a ese enlace y dale en “Get stickers”.

Se abre las pegatinas en la aplicación.

Pulsa sobre “Añadir en WhatsApp” y disfrutarás de los “Bebito fiu fiu”.

