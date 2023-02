No hay duda de que los perros son capaces de los actos más impensados, al punto que si no fuera por sus formas hasta podrían parecer humanos; ese es el caso de Bindi, una amiga de cuatro patas de los Estados Unidos quien es la nueva sensación en TIkTok por el gusto que tiene por ver las noticias y no despegarse de estas, por lo que muchos de sus videos no tardaron nada para hacerse virales dando mucho de qué hablar.

Desde su cuenta, @bindisbucketlist, vemos una serie de clips donde la can, inclusive, se sube a los muebles para ponerse cómoda para no perderse los últimos acontecimientos de actualidad en su país.

“La mayoría de las personas, cuando se les pregunta qué les encanta a sus perros, podrían decir golosinas, juguetes, pero a mi perro le encantan las noticias. A veces, cambio de programación para ver si le gusta, pero las noticias son, por mucho, sus favoritas”, se lee en la descripción del video que lo inició todo.

Mira aquí el video viral

Bindi, la protagonista

De hecho, cuando el video se hizo viral, personal del programa CHCH Morning Live (el favorito del can) se contactó con ella para presentar su caso y 24 horas después el show de noticias mostró los videos de Bindi que hoy arrasan en TikTok.

La perrita estaba atenta a su reportaje, parecía reconocer que era ella quien salía ahora en sus tan amadas noticias; mientras que Rosie, el otro can de la casa estaba recostada junto a ella en el mismo mueble, pero tan solo descansando, sin prestar atención a la televisión.

Este video acumula más de 2.3 millones de vistas y los comentarios solo reflejan el amor que sienten por Bindi: “ahora necesitan reproducir este clip para que pueda mirarse a sí misma en las noticias”, “ella es tan linda, pero podemos hablar de es ‘monstera’”, “se voltea a mirar a mami como diciendo, ‘mami, lo puedes creer, estamos en TV’”, “ahora tiene que conocer a Tim Bolen en persona”.