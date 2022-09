En no pocas fiestas infantiles se suele “romper la piñata” que oculta premios, juguetes y/o golosinas, por lo que muchas veces los padres de familia se ponen en el camino para coger objetos para sus propios hijos, pero en Perú, para prevenir esto, durante una celebración se tomó la radical decisión de encerrar a los papás y mamás para que ninguno de los participantes se quede sin obsequio, hecho que no tardó nada para convertirse en tendencia de redes sociales como TikTok.

Padres encerrados

El video fue compartido por Leslie Trujillo el pasado 26 de setiembre y vemos al animador sosteniendo la piñata, además de coger la vara con la cual tendrán que romper este objeto. Todos los niños están entusiastas, pero, de pronto, se mueve hacia la derecha, se ve una puerta cerrada detrás de la cual están todos los padres mirando con mucha atención, sin posibilidad de ingresar al lugar.

“La verdadera piñata, solo para niños. Encerrados los adultos”, dice la leyenda insertada en el metraje, pero la descripción lo grafica de esta manera: “Solo a mi mamá se le ocurre esa idea. Cerrar la puerta para que solo los niños estén en la piñata. No hubo heridos, nadie lloró, todos los niños agarraron sus juguetes. Hagan tendencia esto para que se repita en las demás fiestas”.

Piden que se repita este método

En tan solo un día de ser publicado en TikTok, la publicación ha alcanzado superar 572.1 mil reproducciones, con un número no menor de usuarios quienes no paran de reír como apoyar esta particular iniciativa en fiestas infantiles.

“Me encantó”, “yo, gritando: ‘no aplasten a mi hijo’”, “me alegra que hicieran eso porque hay señoras que hasta de las manos les quitan”, “situaciones desesperadas, requieren medidas desesperadas. Palmas”, “la mamá de la cumpleañera ya conoce a sus invitados”, “definitivamente, una buena opción para aquellos que les quitan los dulces a los niños”, “que se viralice la idea”, “sinceramente, yo siempre agarro 1 o 2, mi hija nunca agarra nada y termina llorando, se asusta cuando se tiran a recoger”.