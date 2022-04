Muchos estados de México están experimentando una importante ola de calor que obliga a no pocas personas a buscar refugio de los intensos rayos del sol, algunos prefieren las sombras que proporcionan las casas, pero una mujer se mostró sumamente molesta cuando vio a un grupo de personas tomando un poco de aire frente a su hogar, por lo que su reacción no solo fue molesta sino extrema, la misma que fue inmortalizada en un video de Facebook, red social donde se hizo tendencia, generando un intenso debate.

Un refugio mortal

El hecho sucedió en Colima, donde unos turistas se cubrieron del sol usando como sombrilla un árbol ubicado cerca de la puerta de la vivienda de la mujer. La mujer se asoma a ver quiénes eran las personas frente a su casa; tras esto, saca una manguera, abre el chorro de agua que cae a estas personas sin previo aviso.

Con una voz muy tosca, se le escucha decir: “Voy a regar”, solo para agregar: “La banqueta no es pública”, ante lo cual, los muchachos se vieron obligados a moverse del lugar.

Mala actitud

Las imágenes fueron compartidas en Facebook por la usuaria Karla Romo, quien describió lo ocurrido de la siguiente manera: “Contexto: la señora se enojó porque estábamos esperando el camión en la banqueta con la sombra de su árbol. Al parecer, la banqueta no es pública, sino de su ‘propiedad’. Al ver que no nos quitábamos (porque no había sombra en otro lado y porque lo pedía de forma muy grosera), entonces nos mojó con el pretexto de que tenía que regar la calle, a las 2pm de la tarde, ja, ja, ja”.

Karla, tratando de llevar lo sucedido al terreno del humor, sentencia su relato con: “Quedamos bien mojados y corridos, pero felices porque ya nos vamos a Chiapas. Yo, nomás, le mando bendiciones a la pepo, a esa señora con cero empatía”.

Indignación generalizada

La publicación, hasta el momento, ha recolectado más de 9.4 mil “me gusta”, superando los 29 mil veces compartida y cerca a los 800 comentarios.

“Qué cruel la señora. Cómo puede ser posible que no se solidarice con las personas con ese solazo y calor. Entre todas le hubieran puesto su chinga”, “yo me hubiera encuerado. De una vez”, “la doña. Si pues, con la empresa de viajes de ahí siempre toca esperar en esa zona”, “me cae gordísima. Estuve trabajando hace en la piedra lisa y sigue igual o peor. Exigente y mamona”, “denle como bolsa de hielo en borrachera. Duro contra el muro hasta que ya no haga desmadre”, “yo la conozco y solo se la pasa juzgando a gente que se porta como ella, porque ella (asegura) que es bien educada”.