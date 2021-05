Video viral | Luis Álvarez es un buzo de 22 años que ha vivido una experiencia que, de seguro, trasmitirá a sus descendientes. Esta quedó inmortalizada en un video que no ha tardado en volverse viral en YouTube .

En la grabación, subida por el canal de virales Caters Clips, se puede ver cómo el joven tiene un encuentro con unas orcas en las aguas que rodean la isla del Espíritu Santo, la cual se ubica en el Golfo de California, México .

Los animales marinos, conocidos por cazar en grupo a sus presas, se muestran bastante amigables con él y lo tratan de una manera muy cercana por varios minutos.

De acuerdo con la descripción del material, que en pocos días ha acumulado más de 6.000 reproducciones en YouTube, la singular situación ocurrió durante la mañana del pasado 21 de enero.

“Si bien las orcas no son conocidas por atacar humanos, esta escena sí me sorprende. Creía que solo los delfines eran capaces de jugar con una persona, pero veo que he estado equivocado todo este tiempo”, comentó un internauta.

TE PUEDE INTERESAR