El juicio de Johnny Depp y Amber Heard no deja de dar de qué hablar con cada día que pasa, convirtiéndose en uno de los temas más hablados, tanto por lo polémico como por lo mediático que es este caso de presunta violencia doméstica. Haciendo eco de esto, los trabajadores de una reconocida cadena de cafeterías en los Estados Unidos han dispuesto dos frascos de propina donde los comensales no solo dejan su dinero, también dan su veredicto sobre quién ganará el litigio. El hecho fue compartido en redes sociales como TikTok donde no tardó nada para hacerse tendencia, aunque no estuvo exento de cierta controversia en los comentarios.

Como se sabe, Depp está demandando a Heard por un monto de 50 millones de dólares, argumentando supuesta difamación por unos artículos que la actriz de “Aquaman” habría escrito para una revista donde, pese a que no hacía mención al nombre de su exesposo, si daba fechas, relata hechos y abusos que, supuestamente, este habría perpetrado contra ella.

El caso ha repercutido en todos los estratos, ambientes y centros laborales alrededor del mundo, por ello, en un autoservicio de un Starbucks del país norteamericano podemos ver un carro yendo a recoger su pedido y su sorpresa es tal cuando ven los frascos que tenían, a simple vista, los nombres escritos en tinta verde de Heard y Depp. Vale mencionar que en el caso del actor de la exitosa franquicia “Piratas del Caribe”, llevaba “Jack Sparrow” entre comillas, uno de sus personajes más aclamados, a la vez de rodeado de corazones.

No sucede lo mismo con la actriz de DC, a quien se la representa con un rostro adusto, con el ceño fruncido, además del emoji de una caca al costado. La mujer (la usuaria @valeria__amor) que está dentro del carro está encantada con esta iniciativa de parte de los empleados, por lo que le escuchamos decir: “¡Vamos, Johnny!”, acto seguido coloca un billete en el frasco de Depp.

Pero, esta no sería la única cinta al respecto, pues Summer Canova se encargaría de subir otro metraje con los frascos de ambos actores en un autoservicio de Starbucks, pero esta vez vemos el frasco de Johnny Depp completamente repleto de dinero, a comparación del de Amber Heard que está vacío.

“¡Uno para Johnny!”, se le escucha decir a la mujer dentro del vehículo. En esta ocasión, los frascos tan solo tienen los nombres de ambos, mas no ningún tipo de dibujo, En la descripción del video se lee: “Apoye a sus baristas locales de Starbucks y vote por nuestro hombre”, esto último en alusión al actor de “El joven manos de tijera”.

De inmediato, los comentarios en ambas publicaciones de TikTok han tenido opiniones divididas, con la gran mayoría dando su respaldo a Johnny Depp, en tanto que otros han cuestionado el por qué se intenta hacer algo cómico de un caso relacionado a la violencia de género.

De acuerdo a The Daily Dot, uno de los portales estadounidenses que ha cubierto estos videos virales, afirma que en dicho país es muy común que en cafeterías de Starbucks se le dé a la gente la posibilidad de votar de diversos temas al momento de dejar sus propinas a los baristas.

La gran mayoría de estos establecimientos utilizan estos frascos donde la temática es muy diversa, la cual va desde perros vs gatos hasta, por ejemplo, Kanye West y Peter Davidson, estos últimos quienes aparecieron hace un par de meses.