En YouTube los usuarios pueden encontrar un sinfín de videos. Sin embargo, en las últimas horas se ha viralizado una curiosa grabación que muestra el preciso momento en el que dos osos buscan ingresar a una casa en Estados Unidos. Las imágenes desataron todo tipo de comentarios en las redes sociales.

En la ciudad de Sanford, ubicada dentro del estado norteamericano de Florida, es común ver osos, pero uno de estos mamíferos realizó algo nunca antes visto, según comentó Marlene Stark: intentó abrir la puerta principal de su vivienda.

De acuerdo al relato de la mujer, se encontraba en su hogar cuando la cámara del timbre de su puerta lanzó una alerta de un movimiento en la entrada. “No sabíamos que eran osos, inicialmente. Entonces, corrimos hacia la puerta principal y dijimos, ‘Dios mío’, y luego inmediatamente abrimos el cerrojo”, señaló Stark.

Osos intentan abrir la puerta principal de casa

¿Los osos lograron ingresar a la casa?

Afortunadamente, la puerta de la entrada estaba cerrada, por lo que la familia de Marlene no corrió peligro. Incluso, Stark confesó que si la madre osa y su cachorro hubieran entrada en el hogar, ella y toda su familia habrían pedido ayuda.

“Nuestro vecindario está al final de la carretera de Black Bear Wilderness Preserve, por lo que los osos son comunes y los hemos visto en el vecindario”, sostuvo Marlene a Fox News.

Asimismo, Marlene Stark precisó que aún no sabe por qué los animales intentaron ingresar a su vivienda. “Solo estaba haciendo un asado, la sartén estaba tapada. no tenía idea de que tenían esa capacidad para abrir la puerta de entrada. Así que me alegro de que estuviera cerrada”, indicó.