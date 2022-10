No quisieron quedarse de brazos cruzados al ver un mal accionar. Mike y Marie Lynch son unos padres de familia, aparentemente de Estados Unidos, que, con el fin de darle una lección a su hijo adolescente, optaron por cambiarle el iPhone que este tenía por un celular viejo. La decisión que tomaron la anunciaron en un video viral que difundieron en la cuenta de TikTok que poseen (@mikeandmarie).

En la grabación aparece en primera instancia Marie informando que tanto ella como su pareja han tratado de ser “padres geniales”, pero no toleran el hecho de que su hijo use una y otra vez el iPhone que ellos le regalaron.

Es por eso que optaron por esconder el teléfono inteligente para darle un móvil plegable. “¡No te metas con nosotros!”, recalcó la madre a la hora de revelar la decisión que tomaron. El video publicado en TikTok ya posee más de 9 millones de reproducciones.

Mira aquí el video viral

De acuerdo a Univisión, a muchos usuarios les pareció divertida la medida, pero al mismo tiempo una excelente idea para que el chico de 14 años aprenda a no abusar del celular. Cabe recalcar que también hubo internautas que pidieron a los padres mostrar el momento en que el hijo recibe el teléfono plegable. La madre no dudó en darles una respuesta en otro clip.

“Mi esposo y yo no vamos a grabar la acción. Este es uno de esos momentos donde él va estar en shock y molesto con nuestra decisión, por eso no lo vamos a hacer. Quizá en unos días sí lo grabe mientras aprende a usar el teléfono, pero nuestra discusión familiar no irá al Internet”, sostuvo.

Efectos del uso excesivo de celulares en adolescentes

Los adolescentes de hoy en día utilizan mucho los celulares para navegar a través de las redes sociales y así poder comunicarse y cumplir con los deberes que tengan. Sin embargo, el uso excesivo de estos aparatos tiene efectos en la salud, según reveló la página web de Alcaldes de México. A continuación hablaremos sobre ello.

Efectos físicos

El uso excesivo de celulares puede ocasionar en las personas problemas en las articulaciones de las manos, así como también “promover la obesidad producto del sedentarismo”, siempre de acuerdo a la citada fuente. Pero eso no es todo, pues, además, es capaz de resecar los ojos, generar dificultades en la vista e insomnio.

Efectos psicológicos

Los adolescentes que utilizan bastante los celulares para estar en las redes sociales pueden llegar a tener problemas psicológicos debido a los anuncios publicitarios y publicaciones de otras personas que pueden encontrar en las plataformas. Y es que todas esas cosas, muchas veces, “presentan una realidad desvirtuada e imponen pautas incorrectas, como determinados estándares de belleza”. El uso continuo de los teléfonos también es capaz de generar dependencia.

