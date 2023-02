En el cumpleaños número 46 de Shakira se ha hecho tendencia la peculiar campaña de tránsito de los Carabineros de Chile, quienes usaron la canción de la compositora colombiana contra Gerard Piqué, quien también está de onomástico este 2 de febrero, a fin que la ciudadanía tome conciencia de las faltas que comúnmente se suelen cometer al manejar.

“Que no te salpique una multa”, es la frase que empleó los Carabineros de Chile para promocionar una campaña de tránsito utilizando el hit de moda, BZRP Music Sessions #53, de Shakira y Bizarrap.

Según se observa en el material audiovisual, un hombre le presta más atención a su celular que a los vehículos, cuando de pronto una oficial lo detiene para ponerle una multa por usar un aparato tecnológico al conducir.

¿Fue la única falta que cometió? claramente que no. El sujeto también no llevaba puesto el cinturón de seguridad y esto es una multa doble al no seguir las recomendaciones al manejar. El spot termina en el que la carabinera le hace llegar el monto a pagar.

Mira el video viral

“Clara-mente al conducir no atento a las condiciones del tránsito te arriesgas a que te “salpique” una multa, exponiéndote tú y a quienes te rodean a un accidente”, se lee en la descripción del clip, el cual se hizo viral en el cumpleaños de Shakira y Piqué.

Como se sabe, nadie está a salvo de los accidentes de tránsito y lo que se busca, mediante la ‘tiradera’ de Shakira, es que la ciudadanía tome conciencia de lo que está en juego al no seguir las recomendaciones del caso.

¿A cuánto asciende la fortuna de Shakira?

Se sabe que Shakira es una de las cantantes latinoamericanas de mayor éxito a nivel internacional, motivo por el cual su patrimonio asciende a más de 300 millones de dólares.

