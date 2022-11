Argentina y México se enfrentaron el último sábado por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022 y lo sucedido en el estadio Lusail sigue dando que hablar, sobre todo por un accionar de Lionel Messi en el vestuario de la ‘Albiceleste’ tras la victoria de su selección frente al cuadro azteca por 2-0. Lo que hizo la ‘Pulga’ no agradó para nada a Canelo Álvarez, quien expresó su enojo con él en Twitter, red social donde no tardaron en aparecer memes sobre ello.

¿Qué hizo el futbolista argentino que molestó al boxeador profesional mexicano? Para hablar sobre esto debemos mencionar el video viral grabado por Nicolás Otamendi en el vestuario de la selección sudamericana, el cual fue publicado por la cuenta oficial de la Liga Profesional AFA en TikTok (@ligaprofesional).

En el clip se aprecia la felicidad de la selección Argentina tras haber derrotado a México por 2-0 en el Mundial Qatar 2022 y mantenerse con vida en el certamen. Todos estaban cantando y saltando. Pero hubo un momento en que Lionel Messi, que marcó el primer gol del encuentro y dio una asistencia para que Enzo Fernández anotara el segundo, tomó asiento para quitarse las zapatillas.

Mira aquí el video viral

El accionar de Lionel Messi que molestó a Canelo Álvarez

Es ahí donde, con su pie derecho, la ‘Pulga’ empujó una camiseta azteca que se encontraba en el piso. Luego, continuó con la celebración con sus compañeros. Esa escena fue vista por Canelo Álvarez, quien consideró el accionar del futbolista del PSG como una falta de respeto a México.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, escribió el boxeador en su cuenta oficial de Twitter (@Canelo). “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, agregó en otro tuit. “¡Así como respeto a Argentina, tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, señaló más adelante en una nueva publicación.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Muchas personas le indicaron a Canelo Álvarez que estaba malinterpretando todo, pero él se mantuvo firme en su posición. “Desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto. Déjense de pende***** de que fue o no fue”, sostuvo en la red social.

Desde que está la playera de MEXICO en el suelo ya es un insulto Déjense de pendejadas de que fue o no fue. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

La situación fue aprovechada por varios internautas, quienes se animaron a hacer memes sobre una supuesta pelea entre el boxeador y el futbolista. Podrás apreciar las mejores gráficas sin problemas en nuestra galería.

Síguenos en nuestras redes sociales: