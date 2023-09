Para los padres, los hijos siempre serán ‘sus bebés’. Así lo contó Deborah Gilbert, una mujer de 28 años que compartido un video en TikTok donde relató cómo su papá fue a visitarla al hospital justo después de que ella diera a luz en agosto de este año. Lejos de solo ser un acercamiento común, el progenitor se aferró a su mano como muestra de apoyo.

El clip que ya cuenta con más de 3 millones de “me gusta” y alrededor de 12.000 comentarios, ha causa sensación y ternura entre los cibernautas, quienes aseguran que los padres siempre ven a sus hijos como pequeños incluso si estos crecen.

En el clip compartido en la viral plataforma online, Deborah graba el momento en el que esposo carga a su bebé recién nacida, junto a su mamá, pero un detalle que sorprendió a muchos es que el padre se mantenía a su costado sosteniendo su mano.

“Mis padres, por supuesto, fueron los primeros en visitarme”, dijo Gilbert, que reside en Singapur. “Me di cuenta de que mi padre estaba sentado a mi lado y luego simplemente me tomaba la mano”, explicó la Gilbert para Good Morning America.

La mujer creyó que esto era algo inusual. “Y pensé, ‘Dios mío’, porque miré a mi esposo y mi esposo estaba sosteniendo a su hija y miré a mi papá y él me estaba abrazando y pensé: ‘Este es un momento de cierre de círculo”.

Pese a que su hija recién había nacido, el padre no se separó de Deborah. “El hecho de que en ese momento él no estuviera preocupado por el bebé, simplemente estaba sentado a mi lado, me sentí tan cálida, como si fuera su pequeña”, comentó.

La mujer señaló al medio que su padre suele ser “bastante tímido”, pero que él estuviera con ella a su lado la “tranquilizaba”. “Creo que los papás desempeñan un papel crucial en la vida de sus hijas y, al verlo, veo el hecho de que hay un padre en mi vida que mi esposo puede imitar”, finalizó Gilbert.

