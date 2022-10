En Chile, un grupo de personas se divertía a lo grande en una discoteca, pero todo quedó paralizado cuando seguridad detectó a un perrito polizonte en medio de la fiesta, por lo que procedieron a sacarlo del establecimiento cargando al animalito, por lo que el hilarante momento no tardó nada para convertirse en tendencia de redes sociales como TiKTok.

El perrito quiere “perrear”

El clip fue publicado el pasado 24 de octubre por la cuenta del usuario Rahue Alto Osorno (@rahue_alto_osorno) y lo que vemos es que la fiesta ha sido paralizada, los asistentes han abierto espacio para el agente de seguridad del local, quien con mucha paciencia carga a un perrito de color negro y caramelo.

El amigo de cuatro patas se muestra imperturbable, tampoco inquieto, de rato en rato mira hacia varios lugares mientras es trasladado hacia la salida de la discoteca, la mayoría observa lo que está ocurriendo con una sonrisa en el rostro, inclusive, uno de los agentes de seguridad cerca a la puerta está riendo, a la vez que está grabando el momento desde su teléfono celular.

Mira aquí el video viral

“Cuando te sacan de la disco por jugoso”, se lee en la descripción del video de TikTok que viene acumulando poco más de 159.4 mil reproducciones, contando con miles de comentarios que no paran de reír, mientras que otros se mostraron “tristes” porque el perrito no pudo quedarse a disfrutar de la fiesta.

“Sacaron al único ser que sabe de perreo”, “el perrito: de mejores lugares me han corrido”, “firulais se pasó de copas, lo sacaron por desórdenes”, “suéltenlo, no hizo nada”, “perrito: ‘para qué me invitan si ya saben cómo me pongo’”, “no, pero si él solo quería perrear”, “firulais: ‘me sacaron porque no traía dinero’”, “sacaron al único que se porta bien”, “quiso entrar a perrear porque lo sacaron”, “el rey del perreo”.