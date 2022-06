Algunos personas piensan que la escuela no da enseñanzas para la vida, pero están totalmente equivocados. Si tienen dudas sobre esto, necesitan ver el reciente video viral de Carlos Llaca, alias ‘El profe Carlos’ (@profecarlos_), uno de esos maestros que consigue rápidamente ganarse el aprecio y cariño de sus estudiantes.

Gracias a su trato y sabios consejos, Carlos Llaca logró establecer una buena relación con sus estudiantes de primaria y colegas. Ahora, el docente español aprovechó el fin del periodo lectivo para expresar algunas emotivas palabras de despedida. El especial momento quedó inmortalizado en TikTok.

Reflexión sobre la vida

El clip publicado por el perfil del ‘Profe Carlos’ lleva por título “Me despido de mis enanos” y empieza con el maestro indicado que tras dos años compartidos, no volverá a tener más al grupo de niño, informó El Confidencial.

“Os quería decir que me ha encantado estar estos dos años con vosotros, que me lo he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas, y espero que vosotros también”, manifestó Carlos.

Si bien reconoce que en el próximo año es probable que sus alumnos no se acuerden de “la suma con llevada o de las características de los anfibios”, el educador espera que retengan estos “buenos consejos” para aprender a ser buenas personas.

“No importa en la vida saber más, sino ser muy buenas personas y portarnos bien con los demás y portarnos bien con los demás. Os voy a echar muchísimo de menos y que os quiero hasta el infinito y más allá. No quiero caras tristes”, finalizó el ‘Profe Carlos’.

Conmueve en redes

Después de publicar el magistral discurso, Carlos Llaca recibió un sinfín de elogios. “Deseo con el alma que mi hijo encuentre en su camino profesores como tú”, comentó un internauta. Mientras que otro usuario aseguró: “Qué afortunados todos aquellos que pasen por tu clase”. A la fecha, la grabación ya acumuló 150 mil reproducciones.

