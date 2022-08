En muchos países alrededor del mundo las piscinas se han vuelto espacios recreativos para todas las familias donde los grandes y los más chicos comparten momentos de sana diversión, pero en los Estados Unidos se ha vuelto tendencia el video donde una mujer ha sido duramente criticada por las ropas que viste en este espacio, lo cual ha dividido las opiniones de los usuarios de redes sociales como TikTok.

Nadie se molestó en la piscina

El video fue compartido en la mencionada plataforma virtual desde la cuenta de Kim Stram (@kstram83) a mediados de agosto, en cuyas imágenes nos muestran a cientos de personas metidas en las aguas de una piscina, casi la totalidad de estos son adultos acompañados de sus hijos, pero, mientras esperan la arremetida de una ola artificial resalta una joven vestida con una diminuta ropa de baño que escandalizó a algunos.

“¿Es esto apropiado para un parque acuático familiar o no?”, es la pregunta que se lee dentro del clip que, desde la fecha de su publicación, viene acumulando más de 4.1 millones de reproducciones, donde no se ha revelado el nombre de la mujer, pero tampoco el del complejo donde tiene lugar este hecho. “No creo que sea apropiado que haya niños a su alrededor, pero se ve genial”, dice la tiktoker.

Que sea más “conservadora”

Sin embargo, pese a que las imágenes no muestran a alguien indignado con las prendas que llevan la joven, esto no pasó desapercibido para varios usuarios de TikTok, quienes aseguran que debió vestirse de forma “más adecuada”, sobre todo, por la presencia de menores de edad dentro de la piscina.

“Se llama tener respeto por los demás y sus familias. Este mundo ya no lo tiene”, “definitivamente, no es apropiado y para aquellos de ustedes que dicen que a los niños no les importa, pues son parte del problema. Los niños siguen lo que ven y piensan que están bien”, “si un hombre usara un traje de baño ceñido a la altura de los ojos de los niños, todos estarían enojados como el infierno”.

Que se vista como quiera

Pero, también fueron muchos quienes defendieron el derecho de la mujer a vestirse como desee: “grabar y avergonzar a la gente es una falta de respeto. No entiendo cómo la gente piensa que está bien”, “si tienes el cuerpo, muéstralo”.