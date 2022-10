No cabe duda de que el reguetón se ha vuelto un género musical no solo popular, sino quizás, uno de los más escuchados en Latinoamérica, por lo que sus seguidores se cuentan por millones, pero a no pocas personas no les agrada, tal y como es el caso de una muchacha de Colombia quien explicó las razones por la cuáles no escucha música urbana, las cuales se hicieron tendencia en redes sociales como TikTok, pero generando polémica.

Es colombiana, pero no le gusta el reguetón

El video fue compartido por la usuaria Ana María Vélez (@entremispecas) a mediados de setiembre pasado, el mismo que vienen acumulando más de 1.9 millones de reproducciones en esta plataforma.

Ana María, de este modo, se toma su tiempo en la cinta para explicar los tres motivos por los cuales ha decidido no escuchar más este estilo de música: “Tomé la decisión de sacar al reguetón de mi vida. Sí, soy colombiana y soy ‘paisa’ y se supone que me debería gustar, porque acá eso se oye en cada esquina, pero no. Ya no más”.

Primera razón

En su primer punto, alega que: “te están vendiendo la imagen de una mujer idealizada (…) que lo mueve rico, que lo hace rico, que lo baila, lo goza, lo perrea hasta abajo, porque el hombre tiene fama, dinero y poder, tal cual como un político (…) y las mujeres lo aceptan en los videos”.

Segunda razón

Para explicar su segunda razón explica: “en esos videos, las letras nos están queriendo decir que somos influenciables, manipulables, domesticables ¿por qué? Porque nos traen cositas de la USA, o ropa interior de Victoria Secret´s o, no sé, ropa de marca que nos deslumbra, nos dejamos deslumbrar súper fácil con cualquier cosita que nos traen y con eso ya estamos dispuestas a entrar a la cama de ellos, porque así somos, somos muy fáciles. O sea, no tienen que conquistarnos, solo traernos regalitos”.

Tercera razón

Mientras que la tercera causa para no escuchar reguetón sigue esa misma línea: “si se ponen a escuchar atentamente la mayoría de las letras de esas canciones, es como un hombre morboso diciendo cochinadas y barbaridades, como si no estuviera hablando. Y a mí que alguien me hable así y que yo lo acepte, no, me respeto a mí misma”.

Y concluye con: “Por eso, con el reguetón, no más, porque me valoro, porque me respeto y porque no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así y que lo acepten”, finalizó así Ana María.

Opiniones divididas por no escuchar reguetón

De inmediato, los comentarios de los usuarios de TikTok no se hicieron esperar: “mi hijo tiene 21 años y nunca le ha gustado y cuando canto algo me dice: ‘mami, no te das cuenta de que esa letra como tratan a una mujer’”, “hay muchos géneros con la misma descripción que haces, no es únicamente el reguetón”, “te felicito, es lo que mejor que hiciste”, “nunca caí en esas canciones, gracias a Dios. Eso es sabiduría”, “hasta que te diste cuenta, Desde sus inicios eso es lo que venden esas letras”.