En países latinoamericanos la fiesta de quince años es una tradición que sigue vigente, pero que mayormente se las realiza a las niñas bajo la creencia que darán el salto a ser mujeres, esta vez, un muchacho en México decidió romper con esta costumbre celebrar su quinceañero a lo grande, donde bailó el vals, pero acompañado por ‘chambelanas’, video que no tardó nada para llegar a TikTok donde se hizo viral de inmediato.

Rompiendo estereotipos

Franco David (@franco_david31) cumplía 15 años y quería hacer de esta fecha algo especial, el que sería que sería su paso a la juventud y uno más cercano a la adultez, por lo que invitó a casi todos en su familia y barrio.

Pese a los estereotipos que se vinculan a estas fiestas, el tiktoker se mostró bailando muy alegre, siendo el centro de atención pues bailó el vals junto a su mamá, pero también a un grupo de chicas, todas vestidas de la misma forma que fungían de ‘chambelanas’, al punto que realizaron una particular coreografía.

Mira aquí el video viral

Inclusive, en un inicio, se llevó a cabo un baile tradicional con ropas típicas de la zona, con el propio Franco vestido como charro, quien se presentó en escena dado unas improvisadas piruetas que no salieron tan bien, para luego bailar con su mamá, emotivo momento donde no pudo evitar algunas lágrimas: “llegó la hora de bailar y me ganó el sentimiento”.

Luego, vemos que sus más cercanos manchan la cara del muchacho con torta: “se pasaron de lanza, me empinaron todo. Y eso fue todo, me la pasé de lo más chido”, dice Franco en la descripción de su video.

TikTok lo elogia por su valentía

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar: “rompiendo estereotipos, qué perfecto. Lo amé”, “quién dice que los hombres no pueden tener sus 15. Qué bonito estuvo todo. Felicidades”, “yo quiero ver tu vals, ponlo sin canción de fondo”, “te quedó genial”, “felicidades, todo muy bonito”, “preciosa tu fiesta, que cumplas muchos años más”.