Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas y eso lo sabe bien Alicia Dixon, la orgullosa dueña de cuatro adorables perros que se han convertido en una sensación en las redes sociales documentando su día a día. Lo que comenzó para esta mujer de Estados Unidos como un registro del crecimiento de su cachorro de raza Golden retriever acabó volviéndose tendencia al incluir al resto de sus mascotas en los videos virales que comparte de tres a cuatro veces por semana en sus cuentas verificadas en Facebook , YouTube e Instagram .

MÁS INFORMACIÓN: Los 10 virales de perros que no puedes perderte

“Comencé cuando recibimos a Charlie (un Golden retriever de 3 años), que en ese entonces era un cachorro. Empecé en Instagram publicando y videos tontos solo para documentar su crecimiento y de ahí todo despegó”, comentó al portal Springfield News-Sun esta residente de la ciudad de Springfield, Ohio, al referirse al perro con la que empezó su aventura en Internet y le abrió paso al resto de sus mascotas : su otro Golden Retriever de 7 años llamado Buddy y sus dos Landseer Newfoundland de nombres Daisy, de 1 año y medio; y Herbie, de 14 semanas.

Los videos virales que Dixon publica de sus perros en redes sociales tienen varias temáticas como sus travesuras dentro de la casa que comparten, segmentos noticiosos y momentos de ocio con sus juguetes favoritos (entre los que destaca un pato de peluche). De todos los anteriormente mencionado, el favorito de sus miles de seguidores es uno titulado “Annoying my dogs by doing things that they do” (Molestando a mis perros haciendo cosas que ellos hacen traducido al español) donde su dueña imita el accionar de sus canes durante el día.

“Solo soy yo actuando como una completa tonta haciendo cosas que ellos normalmente harían como correr por la casa ladrando, espantando aves, avanzar a empellones hacia la puerta cuando alguien toca el timbre o molestar cuando estás tomando un baño”, precisó la dueña de las mascotas ‘influencers’, que señaló que dedica alrededor de 30 minutos hasta un día entero grabar los videos dependiendo si los perros necesitan un descanso o no entre tomas, además de todo el tiempo que le toma pautear las imágenes y editarlas.

En declaraciones al referido sitio, Dixon comentó que no tenía experiencia alguna sobre edición de videos salvo los que hacía para Vine, una fenecida plataforma en la que sus usuarios podían publicar clips de seis o siete segundos de duración; sin embargo, con el paso de los años, fue puliendo sus habilidades a medida que su audiencia en Facebook , YouTube y otras redes sociales crecía exponencialmente gracias a la buena recepción que generaba el contenido protagonizado por sus adorables mascotas .