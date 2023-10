Las travesuras son cosas de todos los días para ciertas mascotas. Algunas destruyen zapatos, sacan la comida del tacho o se revuelcan en el lodo y después está Chavito, quien sobrepasó todo lo imaginado. El perro de raza vizsla destruyó casi 2 mil dólares de su dueña. El momento en que fue descubierto quedó registrado en un video que hasta el momento acumula más de 1 millón de reproducciones gracias a la cara de arrepentimiento del culpable. Aquí los detalles de este viral que revolucionó México.

Tener un can hiperactivo y que no sigue las indicaciones es común en muchas familias y los amos deben ser pacientes y buscar la mejor manera de educarlos, pero ¿qué hacer si tu engreido rompe todos los ahorros de tu vida?

Esto le pasó a la usuaria Laura @lauraanoesta quien tiene dos mascotas y suele publicar en su cuenta de TikTok las aventuras de Neron y Chavito con sus más de 80 mil seguidores, pero esta vez conquistó a más de 1 millón de personas con su video.

Perrito se come los ahorros de su dueña

El último jueves 5 de octubre, la joven presenció cómo su adorado perro acabó con todos sus ahorros al comerse billetes de alta denominación. La grabación solo dura 18 segundos, pero es tiempo más que suficiente para observar la ‘escena del delito’ y al principal sospechoso con cara de arrepentimiento, mientras su compañero de cuatro patas observa atento.

Chavito se devoró billetes de 200 y 500 pesos, que fueron encontrados regados en el piso. Todos sumaban la cantidad de 30 mil pesos, es decir, unos 2 mil dólares.

El video de TikTok, que hasta el momento acumula 1.4 M de reproducciones, tiene como fondo musical el popular audio “protégeme, señor, con tu espíritu (...) Ah, má, ven, yo te explico, ven, acércate, ven conmigo; no mires para allá”.

Defienden a perrito que rompió billetes

En los comentarios de TikTok, muchos de sus seguidores le recomendaron llevar todos los billetes al banco, mientras que otros le llamaron la atención por no guardarlo correctamente.

“Mi perra se comió el dinero de la renta en media pandemia, sin trabajo, emprendiendo y ningún peso de sobra, no tuvo arreglo”, “Así le pasó hace un año a mi hermano y sí los pudo cambiar”, “Jajaja, a mi mamá le pasó y si tienen el número de serie completo te los cambian”, “A mí me pasó, los más rotos me pidieron pegarlos con cinta, pero sí me los cambiaron”, “Ayer cambié 1 de 500 (pesos) porque mi perro se había comido una parte y solo sonrió el cajero” y “Todos diciendo que el banco te cambia el dinero, pero quién le cambia al perro”, fueron algunos de los mensajes.

La tiktoker contó que “los pegué, tardé horas, pero quedaron bien. Los llevé al banco y solo dije que tuve un accidente. Ya cambié el dinero”. De esta manera pudo recuperar lo perdido y solo quedó en una gran anécdota.

Chavito es todo un personaje en la cuenta de TikTok de su dueña y sus seguidores esperan con ansias descubrir cuál es su nueva travesura, pues ya son cotidianos sus malos comportamientos. Y es que no solo ha devorado zapatos y chanclas, sino que un día que se quedó solo prendió la estufa y casi provoca un incendio.

Mira aquí el video viral

