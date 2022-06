Hace algunas semanas, un reconocido chef mexicano utilizó sus redes sociales para exhibir a una influencer colombiana que le pidió comer gratis en uno de sus restaurantes a cambio de publicidad. Tras el revuelo causado por su publicación, Edgar Núñez se pronunció explicando por qué había sido tan drástico al responderle a la joven. Ahora, el cocinero volvió a pronunciarse sobre el tema para emitir un último comentario a modo de reflexión.

“Hago este último video porque ya la verdad que estoy harto. Parece chisme de novela lo que pasó con esta chica. Lo único que hago es aclarar que jamás quise faltarle el respeto, y si ustedes las mujeres sienten que yo fui una persona maleducada, les ofrezco una disculpa. Nunca quise ser maleducado”, empezó diciendo el chef por medio de un video publicado en su cuenta de TikTok.

“A lo mejor no lo habían visto, pero yo siempre expongo a las personas que piden cosas así, solo que esta vez se fue por las nubes”, continuó, refiriéndose a que la noticia llegó a varios países de Latinoamérica.

Agregó que desea hablar sobre estos casos con más respeto y elevó unas disculpas a las mujeres por la forma como trató a Manuela Gutiérrez; sin embargo, añadió que, más allá de eso, no se arrepiente de ninguno de sus comentarios.

“Pero de lo demás no me arrepiento. No estoy en contra de los influencers, no estoy en contra de ese trabajo”, explicó. Asimismo, dijo que son las marcas quienes deberían buscar a los creadores de contenido y no al revés.

Por otra parte, Nuñez pidió disculpas a la influencer por el mal rato que le hizo pasar. “De lo demás no me arrepiento”, añadió.

Finalmente, el cocinero dijo que, para una próxima ocasión, buscará contestar de una manera más cordial, pero que no va a aceptar canjes publicitarios con ningún influencer.

Quién es Edgar Núñez

Edgar Núñez es dueño de dos restaurantes de gran relevancia en México: Sud777 y Comedor Jacinta, este último galardonado como uno de los mejores restaurantes por el Latin America’s 50 Best.

Desde muy temprana edad demostró grandes dotes dentro de la cocina, y al convertirse en chef también se volvió el precursor de lo que llamó la cocina vegetal mexicana, donde usa estos ingredientes como eje principal de sus platillos.

Actualmente el chef es miembro de la ACADEMIE CULINAIRE DE FRANCE y del Colectivo Mexicano de Cocina AC, de acuerdo con la biografía publicada en su página oficial.

