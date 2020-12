“Circle K Twisted Tea Fight” es un término que encabeza las búsquedas de Google desde hace unos días que hace referencia a un video viral considerado por muchos como uno de los más compartidos del 2020 en el que se observa cómo un hombre golpea a otro en el rostro con una lata de té helado después que este último profirió epítetos racistas en su contra.

MÁS INFORMACIÓN: Mujer discrimina a pasajera de bus por el color de su piel y piden a gritos que la expulsen

El hecho en cuestión tuvo lugar en un establecimiento Circle K en Elyria, Ohio ( Estados Unidos ), donde un hombre caucásico insulta a un afroamericano varias veces usando la “palabra con n” que alude despectivamente al color de su piel, provocando que el otro involucrado reaccionara atacándolo con la bebida enlatada y que ambos lucharan en el piso.

Una vez finalizada la escaramuza, el afroamericano abandona el local mientras una mujer detrás de cámaras le decía en voz alta que “no lo culpaba” por lo que acaba de hacer, sin dejar de enfocar a la otra persona que había recibido su merecido por su intolerancia. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que desencadenó el intercambio de palabras entre ambos.

Antecedentes del Circle K Twisted Tea Fight

De acuerdo a la página Know Your Meme, el usuario @terencessb publicó el pasado 24 de diciembre en su cuenta de Twitter el video viral , que en tan solo 4 días acumuló más de 1′600,000 reproducciones y 41,000 ‘Me Gusta’. Si bien es el registro más antiguo del material, este ‘tuitero’ aclaró que él no fue quien lo grabó y la identidad de la persona que lo hizo sigue sin revelarse.

Fue tal su éxito que no tardó mucho en ser replicado por otros internautas en YouTube, Reddit y otras populares redes sociales, acumulando miles de comentarios y reacciones. Incluso, celebridades de la talla del reconocido rapero estadounidense Snoop Dogg hizo eco de las controvertidas imágenes en su cuenta oficial de Instagram, obteniendo más de millón y medio de vistas en apenas unas horas.

MÁS INFORMACIÓN: CEO de empresa tecnológica profiere insultos racistas a familia asiática

Repercusiones del Circle K Twisted Tea Fight

En el hilo de comentarios de la publicación más famosa de video viral , el ‘tuitero’ @BluSznTTV señaló que estaba seguro que conocía la identidad del hombre caucásico, a quien se refirió como un antiguo compañero de escuela y que “solía actuar de la misma forma y luce idéntico” al del incidente de racismo. “Si no es él entonces tiene un gemelo”, precisó, adjuntando una fotografía del sospechoso.

El viernes 25 de diciembre, el diario The Chronicle-Telegram de Elyria publicó un artículo detallando el incidente, asegurando que el incidente nunca fue reportado ante las autoridades locales. Al día siguiente, el usuario @over_boiled hizo público un selfie que se tomó dentro del Circle K donde se desarrolló la pelea con el otro protagonista del video viral .

Impacto del Circlo K Twisted Tea Flight

Además de críticas a favor y en contra, el video viral de Twitter desató una ola de memes y remixes en las redes sociales. Y no solo eso, ya que los internautas también comenzaron a etiquetar en sus publicaciones a la marca de la bebida enlatada usada en la pelea, advirtiéndoles la oportunidad de marketing que estaban perdiendo al no hacer mención alguna del polémico hecho.