El tráfico de Lima (Perú) es, para muchos, un verdadero infierno, pero en medio de ese caos pueden ocurrir situaciones muy divertidas, tal y como sucedió con una combi quien, con tal de no perder pasajeros, improvisó un nuevo estilo para su puerta, la cual estaba desprendida, épico momento que se hizo viral en TikTok arrancando incontables risas, pero también una que otra crítica.

“¿Y cómo es el transporte en tu país?”, se lee en la descripción insertada del video compartido por @lunarejo2000 y lo que vemos es a un transeúnte grabando a lo lejos cómo esta combi de color blanco se detiene en medio de la luz verde, el cobrador desciende al asfalto y sostiene con sus manos la puerta para que esta no se caiga.

En eso, vemos que unos ocho pasajeros descienden del vehículo, algunos terminan de pagar su pasaje para luego caminar hacia el paradero que está cerca a la estación del Metropolitano en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Independencia, para ponerse a buen recaudo, ya que la combi se estacionó en medio de la pista. Felizmente, los autos y buses detrás de esta respetaron el paso de los pasajeros.

Mira aquí el video viral

“Esto solo pasa en Perú”

El clip fue acompañado con la música de un clásico, el tema de inicio de ‘Meteoro’, popular dibujo japonés. De inmediato, los usuarios de TikTok acudieron a la caja de comentarios para echar algunas bromas, pero también más de una crítica.

“Ese, al menos, se abre. Una vez no abría y teníamos que bajar por la puerta del chofer”, “todos paran al ver al ‘auto fantástico’”, “esto solo pasa en Perú”, “esos lujos cualquiera no se da así nomás”, “eso es más común de lo que parece, hasta en custers”, “Perú es un caso”, “¡qué horror! Creí que se había caído la puerta, no que la sacaban para que la gente baje”, “me pasó lo mismo hace años cuando trabajé de Punta Hermosa a San Juan de Miraflores”.