No es fácil mantener un negocio en tiempos difíciles. Por eso mismo, una comerciante en Perú realizó una singular estrategia para asegurar las ventas del día: utilizó un palo de escoba para agrandar una zapatilla. El curioso momento apareció en la plataforma de TikTok y rápidamente se convirtió viral.

Todo comenzó cuando, al parecer, una cliente se acercó a la tienda y le pidió a la vendedora una talla más grande. Sin embargo, la joven emprendedora no tenía el número que estaba solicitando la señora y decidió no quedarse con los brazos cruzados.

¿Qué hizo? La protagonista agarró el modelo de la zapatilla y puso en marcha un curioso truco: colocó el calzado en la punta de un palo. Tras ello, aplastó el zapato deportivo sobre el objeto para así agrandarlo. Sí, tal como lees.

Ahí no queda la cosa, pues el usuario Ronald (@ronaldph30), quien se encontraba pasando por el local, grabó la insólita escena para luego publicarla dentro de la red social china. Él subió el clip con el audio de “pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea...¡¿qué es eso?!”.

“Como cuando te pide una talla más”, escribió @ronaldph30 en la descripción del video. En poco tiempo, la acción de la vendedora generó diversas opiniones. Algunas personas criticaron a la comerciante y contaron experiencia similares.

“Me quisieron hacer eso, pero no lograron engañare. En realidad, no podía comprarlos porque no tenía dinero”, indicó una usuaria. Mientras que otro cibernauta señaló: “Un clásico para todos lo que vendimos zapatillas alguna vez”.

