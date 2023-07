Un hombre iba en su moto por una autopista en Filipinas, todo iba perfecto, o eso creía nuestro protagonista, pues en su recorrido y sin darse cuenta incontables billetes salieron volando porque su mochila estaba abierta, perdiendo poco más de 50 mil dólares. El increíble momento se hizo viral ni bien arribó a las redes sociales.

John Mark Barrientos tuvo uno de los peores días de su vida el pasado 4 de julio al ver que el dinero volaba hasta estrellarse en los parabrisas de otros autos en medio de la Cebu South Coastal Road, provocando que muchos no pierdan tiempo para apoderarse de varios billetes.

Nuestro protagonista trabaja en un quiosco de carga de billeteras electrónicas en un centro comercial y tarde se dio cuenta de lo que sucedía: “vi el dinero volando desde el espejo lateral, así que me detuve para recogerlo, pero luego otros también estaban recogiéndolos. Ojalá lo devuelvan, no tengo dinero para pagarlo’”, dijo a una radio local.

Mira aquí el video viral

Y es que unos se detuvieron para ayudarlo, pero otros con menos empatía se los llevaron. Por eso, cuando la policía llegó al lugar y contó el dinero, concluyeron que faltaba devolver 14 mil libras (casi 18 mil dólares), generando tamaño problema a John quien tendrá que ser quien reintegre el monto perdido.

La policía aseguró que están intentando localizar a quienes se llevaron parte del dinero y si no lo devuelven podrían enfrentar acciones legales: “hay caras que se pueden ver en el video. Quienquiera que sea, si está en el clip y no se ofreció como voluntario para entregarlo, hágalo, incluso si no es para ayudar a la persona que lo perdió”, sentenció Ireneo Dalogdog, coronel de la oficina de policía de la ciudad de Cebú.

