A todos, en algún momento, nos ha picado un mosquito, por lo que sabemos que la picazón puede llegar a ser muy fastidiosa. Para decirle “adiós” a ese mal rato, una mujer llamada Nicole Willett (según The Sun), aparentemente de Estados Unidos, tiene un ingenioso truco, el cual reveló en su cuenta de TikTok (@peaceful_nik_the_medium) a través de una grabación.

“Es temporada de mosquitos y acabo de ver un video de alguien que toma como 15 Benadryl y bla, bla, bla, dice que puede deshacerse de las picaduras de insectos en una hora”, comenzó diciendo la mujer. “Puedo ayudarte a deshacerte de ellos en menos de un minuto”, agregó después.

Nicole reveló que antes ella tuvo que lidiar con los mosquitos diariamente. En aquel entonces, una amiga suya le enseñó un truco que, para aplicarlo, solo se necesita de tres cosas que probablemente ya tengas en casa: una taza, una cuchara y un poco de agua.

La mujer explicó que lo primero que se tiene que hacer es llenar la taza de agua y ponerla en el microondas durante un minuto. Luego se debe meter la cuchara en el agua por unos 30 segundos o hasta que esta esté caliente.

“Entonces toma la cuchara y presiónala sobre la picadura del insecto”, dijo Nicole, quien recalcó que es importante que la persona no se queme la piel. “Lo que me gusta hacer es golpearlo hasta que pueda tolerar el calor para no tener una quemadura. Cuando puedo tolerar el calor, lo aguanto todo el tiempo que puedo”, aseveró.

“El calor de la cuchara descompone las enzimas en la picadura del insecto que causa la picazón y la hinchazón. Lo juro por esto, he usado esta técnica durante años”, dijo la mujer. Sus seguidores no pudieron ocultar el asombro al conocer el truco.

