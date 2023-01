Al deshacerse de algún aparato electrónico, se recomienda eliminar todo tipo de información personal que pueda ponernos en riesgo. Desafortunadamente, no todos parecen tomar en cuenta este importante consejo, el cual puede servir para evitar hackeos o invasión a nuestra privacidad.

Precisamente, Willhelm, un tiktoker alemán que se hace llamar @dankeunextgay, se volvió viral tras compartir detalles sobre el contenido hallado al interior de un disco duro que compró en una tienda minorista de segunda mano.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, el usuario muestra que la memoria contenía archivos del propietario anterior con fechas que databan de 2010, última vez que se utilizó. “Lo siento Don, estoy revisando tus cosas”, dijo el tiktoker.

En la serie de videos que publicó, Willhelm asegura que el disco duro contiene fotos que se remontan a la década de 1980. Por el material hallado, teorizó que el propietario era dueño de un negocio o director ejecutivo de alguna empresa.

Testimonio viral de tiktoker que encontró un disco duro lleno de información confidencial

“Hay historial de auditoría, números de tarjetas de crédito, información de vuelos. Tengo el número de cuenta bancaria de este hombre”, señaló. “Puedo ver cuánto dinero tenía en el banco en un momento dado. Incluso tengo la información de su seguro de vida, y este tipo vale millones de dólares”.

“Ahora, tengan en cuenta que esto es de 2010, por lo que probablemente ya esté muerto. Pero aun así, el hecho de que tenga acceso a esto es una locura”, agregó.

El hallazgo, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios: “Esto es una pesadilla mía y exactamente la razón por la que conservo todos mis aparatos electrónicos”; “esto me está haciendo sudar, y no soy Don”; “Don quería que lo encontraras. Has sido seleccionado para una misión”, escribieron.

Una “cápsula del tiempo” que piensa devolver

En lo que parece ser una buena noticia para el dueño de la memoria, el tiktoker afirmó que eliminaría toda la información una vez que la acabe de revisar.

Finalmente, Willhelm reveló que está tratando de localizar a los miembros de la familia de Don para devolverle su “cápsula del tiempo”.

“No me siento cómodo al tenerlo, y no quiero simplemente borrarlo, así que voy a ver si puedo encontrar al menos a alguien a quien dárselo”, indicó el joven, quien anunció que volverá a tiendas de segunda mano para ver si puede repetir su experiencia.