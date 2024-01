Un hombre de Irlanda quiso sorprender a su pareja por su cumpleaños número 24 y no tuvo mejor idea que obsequiarle una torta que estaba valorizada en 145 dólares, pues lo había solicitado con un diseño en especial. Para su mala suerte, el resultado no fue el esperado y terminó llorando porque creía que dicho presente no sería del agrado de su novia. Esta historia viral ha sido del interés de los usuarios que navegan en TikTok y hoy en Mag te lo contaré.

Se trata de Lewis Kelly (@andreaandlewis), un reconocido influencer de la mencionada plataforma que decidió documentar esta experiencia para sus seguidores. En un primer instante, se visualiza al hombre con lágrimas en sus mejillas y había un motivo de ello: enseñó la perspectiva y realidad de la torta que había mandado a realizar para regalarle a su novia Andrea.

A primera vista, era un pastel en forma de corazón con una decoración muy llamativa y portaba la frase “Happy Birthday Princess”. Cualquier usuario hubiera creído que su pareja quedaría encantada con ello, pero al notar el resultado final del pedido, era totalmente diferente a la imagen que enseñó el creador de contenido.

Pese a la mala situación que le tocó vivir, Lewis no se dio por vencido y trató de enmendar este error. Es así que compró otro postre y, con sus propias manos, pretendió asemejar el diseño que realmente quería, pues deseaba que su esposa reciba un detalle de él durante su día especial. Esta acción le tomó mucho tiempo porque se quedó despierto hasta las 4 a.m.

Cuando llegó el día de cumpleaños, él muestra cómo fue la experiencia de entregar el pastel que había preparado. Afortunadamente, Andrea mostró felicidad ante el detalle recibido y no dudó en tomarse fotos con el producto; incluso, se notó que le agradó porque había degustado un poco.

Una acción que generó reconocimiento entre los usuarios

Pese a que la iniciativa de Lewis no fue como esperaba, las cuentas no dudaron en reconocer su esfuerzo por brindarle este gran regalo a su esposa por su cumpleaños. Se aprecia comentarios como “Lo importante es la intención”, “A mí me hacen eso y lloro de la emoción”, “Es tan lindo”, “Esta es la cosa más linda que he visto”, “Sinceramente, no es tan malo”, entre otros.

