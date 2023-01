Un muchacho de México pensó que hizo la compra de su vida cuando consiguió una PlayStation 5 a tan solo 6 dólares en un mercado local. Cuando llegó a su casa, estaba listo para estrenar su nueva consola con los juegos exclusivos, pero al conectar el aparato a su televisor se dio cuenta que se trataba de una bocina y que, desde el comienzo, fue vilmente estafado, por lo que el hilarante momento llegó a TikTok donde rápidamente se hizo viral.

15 Years Gamepad Factory (@15yearsgamepadfactory) fue a un tianguis (que es un mercado o bazar al aire libre en ciertos barrios de ciudades o pueblos de México y Centroamérica, cuyo origen proviene desde las prehispánicas) donde vio a un sujeto vendiendo artículos electrónicos, principalmente, consolas de videojuegos.

Sin embargo, el tiktoker nos muestra que antes le compró al mismo sujeto una XBOX, pero las “Series Z” (por ciento, solo existen las Series X y S), por lo que adquirió una de estas, pero grande fue su chasco cuando se dio cuenta que esta no funcionaba, así que, furioso, regresó a buscar al hombre y le reclamó sobre el timo, pero el tipo, con muchas agallas no reconoció la estafa, pues apeló a que era una falla de origen, por lo que le propuso un cambio que no pudo rechazar.

Mira aquí el video viral

La PlayStation más barata del mundo

Muy suelto de huesos, el vendedor le ofrece un PlayStation 5 con su respectivo mando y, a precio descuento, le da juegos de XBOX 360 (que son de hace dos generaciones, es decir, de más de 10 años). 15 Years Gamepad se da cuenta de esto y le reclama que aquellos son juego de XBOX, no de PlayStation, pero el vendedor, con una confianza que linda con lo criminal, le dice que sí, pero que su PS5 está ‘flasheada’ para leer cualquier tipo de título, inclusive de la competencia.

“Acabo de comprar una PlayStation 5, ese pen**jo, la neta, no sabía ni lo que tenía... ese wey pensaba que esto es un pinche mueble, la neta no sirve para vender, así que vamos a conectarla y ver cómo funciona”, dice el tiktoker quien llega a su cuarto con las expectativas en alto.

Sin embargo, cuando llega el momento de la prueba de fuego, se lleva el chasco de su vida cuando suena el anuncio que la conexión de Bluetooth está conectada, se trataba de una bocina de audio y fue nuestro protagonista quien quedó como payaso, y no el aparente inocente vendedor.

¿El vendedor junto al estafado?

El hilarante video viene acumulando más de 8 millones de vistas, con miles de comentarios que no paran de reír, sobre todo por notar un perturbador detalle en el reflejo de la pantalla: “el vendedor: ‘te acompaño a ver si funciona’”, “y vive con el vendedor”, “la consola incluida el vendedor, hasta sentado en su casa”, “solo me dio risa al ver al vendedor viendo como graba el video”, “llegó el vendedor a jugar”, “se apareció el fantasma del vendedor en el reflejo del monitor”, “compró el play y al vendedor también lo tenía sentado al lado”.